Slovenskí hokejisti na MS proti outsiderom skupiny, pokračovanie Gira či finále FA Cupu (TV tipy)

Počas víkendu pokračujú európske ligové súťaže. V anglickej Premier League bude Martin Dúbravka v bránke Burnley čeliť hráčom Aston Villy, Atlético s Dávidom Hanckom po vypadnutí z Ligy majstrov sa stretne so Celtou Vigo a Mallorca s Martinom Valjentom hostí Villarreal.
Vo francúzskej Ligue 1 je na programe súboj Slovákov, keď domáce Toulouse s Máriom Sauerom hostí Lyon Dominika Greifa.
Pokračujú aj zápasy v slovenskej Niké lige, kde sa už istý majster Slovan Bratislava predstaví na pôde Podbrezovej či Trnava bude hostiť Žilinu.
Vrcholom týždňa bude štart majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku. Slováci sa v sobotu predstavia proti Nórsku a o deň neskôr vyzvú reprezentáciu Talianska.
Okrem ligového futbalu je na programe aj najstaršia pohárová súťaž FA Cup, kde sa vo finále stretnú futbalisti Chelsea s Manchestrom City.
Štartuje aj nový ročník atletickej Diamantovej ligy. Úvodné podujatie sezóny hostí čínsky Šanghaj.
Cyklisti po štarte v Bulharsku pokračujú v prvej Grand Tour v sezóne Giro d'Italia, ktorá sa už presunula do Talianska. Prvýkrát sa na Giro predstaví aj Lukáš Kubiš, ktorý je po Saganovi len druhým Slovákom na tomto podujatí.
Tenisti a tenistky pokračujú na prestížnom turnaji v Ríme, ktorý cez víkend vyvrcholí finálovými zápasmi.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
