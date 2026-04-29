Skvelá správa pre Kubiša. Slovenský cyklista figuruje v nominácii na Giro d'Italia

Slovenský cyklista Lukáš Kubiš sa premiérovo predstaví na trojtýždňovom podujatí kategórie Grand Tour.
Dvadsaťšesťročný jazdec figuruje v nominácii tímu Unibet Rose Rockets na prestížne preteky Giro d'Italia, ktoré odštartujú 8. mája v Bulharsku.
Tím o tom informoval na svojich sociálnych sieťach.
Úradujúci slovenský šampión Kubiš sa stane prvým Slovákom na Gire od roku 2021, keď bol súčasťou štartového poľa Peter Sagan. Ten bol zároveň aj posledným s účasťou na Grand Tour (TdF 2023).
Kubiš je momentálne 60. najlepší cyklista planéty podľa svetového rebríčka UCI a podľa tímovej tlačovej správy má za sebou veľmi dobrú prípravu.
VIDEO: Unibet Rose Rockets predstavil nomináciu na Giro d'Italia 2026
Kubiš sa pripojil k francúzsko-holandskému tímu vlani a získal si priazeň fanúšikov. Na konte má množstvo umiestnení v elitnej desiatke a počas tohto roka absolvoval aj tri monumentálne klasiky.
Rockets budú stavať na šprintérskych kvalitách Dylana Groenewegena. V kopcovitých etapách bude adeptom na popredné priečky Wout Poels a v mierne zvlnenom teréne by mohol využiť svoju šancu Kubiš.
Tím slovenského jazdca dostal na Giro voľnú kartu.
Tohtoročné Giro d'Italia je na programe od 8. do 31. mája so štartom v bulharskom meste Nesebar a cieľom v Ríme. Na cyklistov čaká 21 etáp v priebehu 24 dní.
Zostavu tímu, ktorý založila trojica youtuberov len pred štyrmi rokmi, dopĺňajú Tomáš Kopecký, Elmar Reinders, Niklas Larsen, Karsten Larsen Feldmann a vôbec prvý podpísaný jazdec tohto tímu Hartthijs de Vries.