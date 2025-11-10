Slováci v dôležitom dueli hostia Severné Írsko, tenistky v baráži PBJK či slalom v Levi (TV tipy)

Slovenskí futbalisti počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026.
Slovenskí futbalisti počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet/Matej Sagan)
Sportnet|10. nov 2025 o 08:00
Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá posledný domáci zápas v rámci kvalifikácie na MS 2026 v piatok proti Severnému Írsku na štadióne v Košiciach.

Následne v pondelok pocestujú do Nemecka, kde odohrajú posledný zápas v skupine A.

Do nominácie sa po zranení vrátil Stanislav Lobotka, navrátilcom je aj Adrián Kaprálik, ktorému sa darí v nemeckom Kieli.

V akcii budú po dlhej dobe aj slalomárky a slalomári, ktorých čaká podujatie Svetového pohára vo fínskom Levi. Petra Vlhová pred sezónou oznámila návrat na súťažne svahy, no dátum jej návratu je stále otázny.

Cez víkend vyvrcholí semifinálovými a finálovým zápasom aj prestížny Turnaj majstrov v Turíne.

Slovenské tenistky čaká baráž v Pohári Billie Jean Kingovej. V Argentíne sa stretnú s domácimi hráčkami a Švajčiarkami.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
V akcii budú opäť aj basketbalisti Patriotov Levice, ktorí odohrajú svoj štvrtý zápas v Lige majstrov. Na domácej pôde v Bratislave privítajú Szolnoki Olaj, s ktorým prvý vzájomný zápas prehrali 54:84.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (10. november)

Futbal
Hokej
Tenis
Basketbal
Americký futbal
Snooker
Utorok (11. november)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Basketbal
Volejbal
Hádzaná
Americký futbal
Snooker
Streda (12. november)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Volejbal
Basketbal
Hádzaná
Snooker
Štvrtok (13. november)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Basketbal
Volejbal
Golf
Snooker
Piatok (14. november)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Basketbal
Hádzaná
Bojové športy
Golf
Snooker
Sobota (15. november)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Basketbal
Hádzaná
Zjazdové lyžovanie
Krasokorčuľovanie
Americký futbal
Golf
Cyklokros
Ragby
Nedeľa (16. november)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Volejbal
Hádzaná
Zjazdové lyžovanie
Krasokorčuľovanie
Cyklokros
Americký futbal
Golf
Ostatné športy

