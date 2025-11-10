Slováci v dôležitom dueli hostia Severné Írsko, tenistky v baráži PBJK či slalom v Levi (TV tipy)

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá posledný domáci zápas v rámci kvalifikácie na MS 2026 v piatok proti Severnému Írsku na štadióne v Košiciach.
Následne v pondelok pocestujú do Nemecka, kde odohrajú posledný zápas v skupine A.
Do nominácie sa po zranení vrátil Stanislav Lobotka, navrátilcom je aj Adrián Kaprálik, ktorému sa darí v nemeckom Kieli.
V akcii budú po dlhej dobe aj slalomárky a slalomári, ktorých čaká podujatie Svetového pohára vo fínskom Levi. Petra Vlhová pred sezónou oznámila návrat na súťažne svahy, no dátum jej návratu je stále otázny.
Cez víkend vyvrcholí semifinálovými a finálovým zápasom aj prestížny Turnaj majstrov v Turíne.
Slovenské tenistky čaká baráž v Pohári Billie Jean Kingovej. V Argentíne sa stretnú s domácimi hráčkami a Švajčiarkami.
V akcii budú opäť aj basketbalisti Patriotov Levice, ktorí odohrajú svoj štvrtý zápas v Lige majstrov. Na domácej pôde v Bratislave privítajú Szolnoki Olaj, s ktorým prvý vzájomný zápas prehrali 54:84.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
