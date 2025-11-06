Lobotka sa dal dokopy a nechýba v nominácii. Hviezda Žiliny či Greif pozvánku nedostali

BRATISLAVA. V nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na novembrové zápasy kvalifikácie MS vo futbale 2026 figuruje navrátilec po zranení Denis Vavro.
Nastúpiť v dueloch proti Severnému Írsku a Nemecku budú pripravené všetky opory tímu a okrem nich si vyslúžil pozvánku do A-tímu aj útočník Adrián Kaprálik.
Pozvánku nedostal brankár Olympique Lyon Dominik Greif, ktorý bol v októbrovej nominácii, no na zraz odmietol prísť.
Premiérovú pozvánku nedostal ani Michal Faško z MŠK Žilina, ktorý má výbornú formu a po 13. kole Niké ligy má na svojom konte 9 gólov a 7 asistencii.
Haraslína a Schranza trápia zranenia
Oproti predošlej nominácii na októbrové zápasy v Severnom Írsku (0:2) a s Luxemburskom (2:0) urobil tréner Francesco Calzona zmenu v ofenzíve.
Namiesto Samuela Mráza je vo výbere Kaprálik z nemeckého druholigového Holsteinu Kiel.
Zdravotné problémy v uplynulom období trápili Lukáša Haraslína a Ivana Schranza, ktorý sa zranil aj po góle do siete Luxemburska.
„Obaja nemajú ideálnu kondíciu. Preto je v nominácii aj Kaprálik. Je tam viacero krídelníkov, pretože nevieme, v akej kondícii príde spomínaná dvojica,“ uviedol Calzona na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Zdravotné problémy neumožnili štart v októbrovom asociačnom termíne Stanislavovi Lobotkovi. Tridsaťročný stredopoliar sa však už vrátil do zostavy Neapola, počas týždňa odohral 74 minút v Lige majstrov proti Eintrachtu Frankfurt.
„Po mesiaci neaktivity to pre neho nie je jednoduché. Mal nejaké fyzické ťažkosti. Veríme, že zápas, ktorý čaká Neapol cez víkend zvládne a príde. Budeme sa snažiť za tých pár dní urobiť všetko pre to, aby bol stopercentne pripravený,“ dodal taliansky kormidelník.
Vavro má obrovskú chuť
Radosť mu robí návrat Vavra, ktorý však ešte neodohral po zranení za VfL Wolfsburg ani minútu.
„Denis je aj bol pre nás dôležitý hráč. Rozprával som sa s ním, má obrovskú chuť a vôľu prísť reprezentovať. Viem, že jeho fyzická kondícia nebude ideálna, ale budeme sa snažiť využiť jeho fyzickosť v istých fázach zápasov.
Nie je v ideálnej zápasovej praxi, ale bol som s ním neustále v kontakte. Tri týždne už pracuje s mužstvom. Presvedčilo ma jeho chcenie, že chce prísť reprezentovať napriek tomu,“ pokračoval Calzona.
Kaprálik v Nemecku vyrástol
Kaprálik po odchode zo Žiliny skóroval v drese Kielu dvakrát, naposledy počas uplynulého víkendu. V klube nastupuje v strede útoku, Calzona s ním počíta na kraji, kde hrával počas pôsobenia v slovenskej 21-tke.
„Za ten čas, čo je v Nemecku, vyrástol. Je jasné, že hrá na inej pozícii, ale nie stále. Myslím si, že celú kariéru hral väčšinou na krídle, preto to podľa mňa nezabudne.
Teraz prechodom do Nemecka vidím v jeho hre obrovský progres. Je agresívnejší v nábehoch a zakončeniach. Urobil veľmi dobrý krok, že išiel do silnejšej ligy,“ vyjadril sa na adresu 23-ročného ofenzívneho univerzála.
Slováci bojujú o svoju druhú účasť na svetovom šampionáte v ére samostatnosti.
Kvalifikačný cyklus majú rozbehnutý dobre, keďže po štyroch dueloch sú na druhom mieste A-skupiny s deviatimi bodmi a iba o skóre zaostávajú za Nemeckom.
Výber talianskeho trénera Calzonu najskôr nastúpi v piatok 14. novembra v Košiciach proti Severnému Írsku. Ak v tomto stretnutí zvíťazia, zabezpečia si istotu baráže.
O tri dni neskôr zakončia účinkovanie v kvalifikácii v Lipsku proti domácemu Nemecku, ktoré v Bratislave zdolali 2:0.
Víťaz štvorčlennej skupiny si zaistí priamy postup na svetový šampionát, tím z druhého miesta oň zabojuje v baráži.
Vypredaný štadión
Severné Írsko ako jediný tím dokázal nájsť recept na Slovákov v doterajšom priebehu kvalifikácie. Calzonov výber sa bude snažiť v Košiciach oplatiť mu prehru z Belfastu (0:2) a mať pred duelom s Nemeckom istotu marcovej play off.
„Bude to veľmi náročný súper. Fyzické a dobre organizované mužstvo v defenzívnej fáze. Do takéhoto zápasu by sme potrebovali hráčov ako Haraslín či Suslov v top forme a kondícii. Samozrejme, aj Severní Íri sú zdolateľní. Vieme, aký duel nás čaká, bude kľúčový.
Som veľmi šťastný, že štadión v Košiciach je už vypredaný. Musíme to Severným Írom vrátiť, zároveň potrebujeme s divákmi vytvoriť, aby boli náš dvanásty hráč,“ povedal 57-ročný Talian.
Nominácia Slovenska
Brankári: Martin Dúbravka (Burnley FC), Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)
Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha BSC), Norbert Gyömbér (Al-Kholood Club), Denis Vavro (VfL Wolfsburg), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Adam Obert (Cagliari Calcio), Ivan Mesík (Heracles Almelo), Dávid Hancko (Atletico Madrid), Ľubomír Šatka (Samsunspor)
Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), László Bénes (Kayserispor), Matúš Bero (VfL Bochum 1848), Tomáš Rigo (Stoke City), Mário Sauer (FC Toulouse)
Útočníci: Ivan Schranz (Slavia Praha), Dávid Ďuriš (Rosenborg Trondheim), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha), Leo Sauer (Feyenoord Rottterdam), Ľubomír Tupta (AE Larisa), David Strelec (FC Middlesbrough), Róbert Boženík (Stoke City), Tomáš Bobček (KS Lechia Gdaňsk), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel)
Realizačný tím: Tréner: Francesco Calzona, asistent trénera: Simone Bonomi, asistent trénera: Gianluca Segarelli, manažér tímu/asistent trénera: Marek Hamšík, tréner brankárov: Ján Novota, kondičný tréner: Alessandro Bulfoni, kondičný tréner: David Brünn, videoanalytik: Marco Brini, technický manažér tímu: Giovanni Paolo De Matteis, technický vedúci: Jakub Kojnok, lekári: Zsolt Fegyveres a Jozef Almási, fyzioterapeuti: Peter Hečko, Martin Nozdrovický, Marko Kopas, Marek Mališ, masér: Mário Prelovský, kustódi: Marek Košáň a Marek Beseda, media manažér: Monika Jurigová