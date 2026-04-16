Nebude to ako na ZOH. Šatan: Mladí hráči miešajú karty v boji o nomináciu na šampionát

Slovenskí hokejisti vstúpili do prípravy na majstrovstvá sveta víťazne. V Topoľčanoch zdolali Švajčiarsko 3:1, keď sa presadili dvaja debutanti a výhru spečatili v závere gólom do prázdnej bránky.
Zverenci Vladimíra Országha otočili nepriaznivý vývoj po inkasovanom góle v úvode druhej tretiny a ukázali, že aj omladený tím vie reagovať na priebeh zápasu.
Premiérové zásahy si pripísali Matúš Vojtech a obranca Jakub Meliško, ktorí tak výrazne prehovorili do boja o miestenku na šampionát.
Slováci sa tak naladili na ďalší vzájomný duel, ktorý odohrajú proti Švajčiarom v rovnakom dejisku už o deň neskôr.
Opatrný úvod bez gólov
Zápas bol od úvodu poznačený tým, že oba tímy sa ešte len dostávali do tempa. Slováci síce začali aktívnejšie, najmä prvá formácia Faško-Rudáš, Hrivík a Cehlárik robila Švajčiarom problémy a často sa držala v útočnom pásme, no vyložené šance chýbali.
„Je to zatiaľ oťukávačka tímu, ktorý sa hľadá. Je to bez nejakých veľkých príležitostí, nemastné-neslané. Nevypracovali sme si čistú šancu, mali sme síce zopár striel. Chalani si zvykajú na niečo nové a iné,“ hodnotil prvú tretinu bývalý hokejista Jozef Stümpel v štúdiu JOJ Šport.
Podobne to videl aj Branko Radivojevič. „Typický aprílový prvý zápas, veľa sme toho nevideli. Švajčiari možno mali viac tutových šancí ako my. Hráči dlhšie nehrali a toto je na to, aby získali potrebnú formu a kondíciu.“
Aj samotní hráči cítili, že sa do zápasu potrebujú dostať. „Bola to svižná tretina, po mesiaci bez zápasu. Prvé striedania boli krátke, musel som sa do toho dostať,“ priznal obranca Dávid Romaňák.
Zadovka, ktorá prekvapila
Druhá tretina začala pre Slovákov studenou sprchou. Už po dvadsiatich sekundách inkasovali, keď Švajčiari využili individuálnu akciu a presnú strelu.
Domáci však dokázali odpovedať. Po prečíslení sa presadil Matúš Vojtech, ktorý skóroval netradične – zadovkou.
„Nazval by som to hokejovou pätičkou, zadovkou. Zaskočil tým švajčiarskeho brankára,“ opísal situáciu hokejový expert Rastislav Konečný.
Pre Vojtecha to bol ideálny vstup do reprezentácie. „Je to debut ako z ríše snov. Každý chlapec to chce zažiť. Som rád, že mi to tam padlo, snažím sa hrať pre tím,“ povedal po zápase a priznal, že puk si odložil na pamiatku.
Jeho výkon ocenili aj experti. „Prvý zápas, prvý gól. Potvrdzuje, že môže byť veľký kanonier,“ reagoval Radivojevič.
Podľa Stümpela bol tento moment zlomový. „Švajčiari nás trochu zaskočili v úvode, potom však prišla naša chvíľa. Chalani sa do toho dostali.“
Jednoduchý recept rozhodol
V tretej tretine sa Slovensko dostalo do vedenia. Obranca Jakub Meliško si v premiére v národnom tíme otvoril strelecký účet, keď jeho nenápadné nahodenie prepadlo za brankára.
„Veľmi jednoduchá situácia, ale dôležité bolo, že sme mali hráča v predbránkovom priestore,“ vysvetlil Konečný.
Meliško si moment užil. „Bol to dobrý hokej, veľa sa korčuľovalo. Zavrel som oči, vystrelil som a padlo to tam. Veľmi som si to užil,“ povedal obranca.
Švajčiari v závere skúsili hru bez brankára, no vyrovnať nedokázali. Po obetavom bloku Romaňáka sa puk dostal ku Kukučovi, ktorý spečatil víťazstvo gólom do prázdnej bránky.
Tréner Vladimír Országh bol spokojný najmä s prístupom: „Kvalitný zápas. Vedeli sme, že chalani dlhšie nehrali, budeme sa zlepšovať. Dali sme góly v pravý čas. Každý si to tvrdo odpracoval, boli tam chyby, ale budeme na nich pracovať.“
Zostava nebude ako na ZOH
Zápas splnil podľa expertov to, čo mal. „Bol veľmi svižný, boli momenty, keď sme boli dole, ale dokázali sme sa vrátiť. Za mňa pozitívne veci,“ zhodnotil Konečný.
„Šance sa striedali na oboch stranách. Využili sme moment na 2:1, mali sme lepší pohyb, ale Švajčiari boli silní v osobných súbojoch,“ dodal Stümpel.
Radivojevič zdôraznil najmä výsledok. „Víťazstvo vždy poteší, na tom budeme stavať. Ide o to, aby sa zahriali a dostali do formy. Bude sa to zlepšovať každým zápasom.“
Generálny manažér Miroslav Šatan upozornil, že ide len o začiatok prípravy.
„Bol to bojovný zápas, vidno, že niektorí mali dlhšiu prestávku. Tešíme sa, že sme aj s mladým mužstvom našli cestu k víťazstvu. Mladí hráči skomplikovali trénerom rozhodovanie smerom k majstrovstvám sveta.“
Zároveň naznačil, že finálny tím bude iný ako na olympiáde. „Určite nebudeme mať takú silnú zostavu ako na ZOH. Bude tam veľa voľných miest, chceli sme vidieť hráčov, aby sa o ne pobili. Káder bude omladený, s hráčmi, ktorí pôjdu na prvé alebo druhé majstrovstvá sveta.“
Svetový šampionát vo Švajčiarsku štartuje o necelý mesiac.