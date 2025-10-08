Premiéra v prestížnej súťaži nedopadla dobre. Levičania schytali v Maďarsku debakel

Liga majstrov - skupina F
Szolnoki Olaj KK - Patrioti Levice 84:54 (46:29)
Najviac bodov Szolnoku: Holt 19, Somogyi 15, Krnjajski 12
Zostava a body Levíc: Kivimäki 14, Carius 12, Wesson 11, Dorsey 6, Mušič 5, McGill 4 (Pažický, Solčanský, Krajčovič)
Rozhodcovia: Castillo, Jurčevič, Edis, TH: 10/7 - 18/7, os. chyby: 19:13, trojky: 13:7
Štvrtiny: 18:14, 28:15, 22:14, 16:11.
MIŠKOLC. Basketbalisti Levíc prehrali v úvodnom zápase Ligy majstrov na palubovke Szolnoki Olaj z Maďarska vysoko 84:54.
- Patrioti Levice v Lige majstrov - pozrite si program a výsledky
- ONLINE: Szolnoki Olaj KK - Patrioti Levice, Liga majstrov (skupina F)
Na palubovke v Miškovci mali nádejný úvod zápasu, no domáci sa postupne dostali do tempa a výrazne odskočili slovenskému majstrovi. Levice odohrajú ďalší duel v F-skupine v utorok 14. októbra v Rige.
Pre Levičanov ide o premiérovú účasť v tejto súťaži, ich doterajším maximom bol Európsky pohár FIBA.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Slovenský majster mal sľubný štart, keď sa v úvode zápasu dostal do vedenia 7:4 aj 10:6.
Štvorbodový náskok si udržal do stavu 14:10, no potom viackrát nedotiahol útočné akcie a domáci zvýšili efektivitu v ofenzíve.
Szolnok ešte do konca prvej štvrtiny otočil na 18:14 a Levice jeho rozbeh nedokázali pribrzdiť.
Domácim mimoriadne vychádzala streľba z diaľky a ešte do prestávky premenili deväť trojkových pokusov.
Levice „ťahal“ v prvom polčase rozohrávač Kivimäki, ktorý nazbieral 12 bodov.
II. polčas:
Podobný obraz hry priniesol aj druhý polčas.
Szolnok si držal presvedčivý náskok a Levice naďalej zrážala nižšia efektivita streľby.
Szolnok si už presvedčivé víťazstvo nenechal vziať a napokon si na radosť domáceho publika pripísal víťazstvo rozdielom 30-tich bodov.
Hlasy po zápase
Michal Madzin, tréner Levíc: „Zvíťazil lepší tím, ktorý bol lepší na oboch koncoch palubovky. Netreba hľadať výhovorky. Ten výsledok má svoje dôvody, ktoré sa ukázali na ihrisku. Je dôležité, aby sme teraz zostali silní a aby sme sa nezačali mentálne opúšťať. Domáci tím využil absenciu našich pivotov. Netvrdím, že by to dopadlo inak, keby sme ich dnes mali, hoci verím, že áno. Nejdeme sa však na to vyhovárať. Opakujem, maďarský tím zvíťazil zaslúžene.“
Samuel Solčanský, krídelník Levíc: „Bolo to špeciálne pre našu krajinu, ale aj pre nás. Potešilo nás, že naši fanúšikovia prišli vo veľkom množstve. Škoda, že ten zápas dopadol tak, ako dopadol. Máme na čom pracovať. V druhom polčase sme sa snažili zmeniť našu obranu, ale domáci si už držali svoj náskok a my sme len doťahovali.“