Problémy majú Pohánková aj Šramková. Lipták musel urobiť niekoľko zmien

BRATISLAVA. Kapitán slovenskej reprezentácie tenistiek Matej Lipták musel spraviť zmeny v nominácii tesne pred miniturnajom o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej.
Z tímu vypadli pre zdravotné problémy Mia Pohánková a Tereza Mihalíková, ktoré nahradili Katarína Kužmová a Nina Vargová, ako piata bude v kádri Martina Okáľová.
Do argentínskej Cordoby, kde sa bude hrať od 14. do 16. novembra na antuke, odletia aj pôvodne nominované líderky tímu Rebecca Šramková a Viktória Hrunčáková.
Pre dvadsaťročnú Vargovú aj o osem rokov staršiu Okáľovú to je premiéra v oficiálnej nominácii na zápasy Pohára Billie-Jean Kingovej. Mihalíkovú vyradilo zranenie, Pohánková má problémy s brušným svalom.
„Vyskytli sa nám problémy. Už pôvodná nominácia bola bez Renáty Jamrichovej, ktoré je po zranení a nepocestujú s nami ani Miháliková a Pohánková. Miháliková má podobný problém, ako riešila Šramková na ázijskej šnúre. Jej zranenie je také, že nie je schopná vycestovať a potrebuje dlhší oddych.
VIDEO: Lipták na tlačovke Slovenska
Pohánková má problémy s brušným svalom po šnúre, ktorú absolvovala v Ázii. Je to pre nás obrovská komplikácia, pretože tieto tri hráčky patria do tímu. Preto sme nominovali Kužmovú a Vargovú a v Amerike sa k nám pripojí aj Okáľová.
Máme tak dve novicky. Verím, že to pre ne bude dobrá skúsenosť do kariéry a pokiaľ aj nastúpia, tak že im to dá, to čo dáva takáto súťaž mladším hráčkam,“ povedal o zmenách reprezentačný kapitán.
Otázny je aj štart Šramkovej, ktorá si na zraz priniesla zranenie svalu na nohe. „Určite tam idem s rizikom, dúfam, že sa s tímom rozhodneme správne, či nastúpiť alebo nenastúpiť. Verím, že budem môcť pomôcť tímu získať body. Je to zlý dátum, určite by sme všetci radšej oddychovali po tej sezóne.
Ale reprezentovať chceme, reprezentovať treba a budeme sa snažiť postúpiť zo skupiny a znova zabojovať o finále. Papierové favoritky nie sme, ale v tímovej súťaži je možné všetko. Dúfam, že tam dokážeme zázraky,“ uviedla.
VIDEO: Slovenské tenistky na tlačovke
Miniturnaj sa uskutoční od 14. do 16. novembra na antuke. Víťazi siedmich trojčlenných skupín si v roku 2026 zahrajú v kvalifikácii o postup na finálový turnaj, zdolané tímy budú bojovať v regionálnych skupinách. Slovenky nastúpia v prvý hrací deň v Cordobe proti Argentíne, druhý deň si zmerajú sily so Švajčiarskom.
„Argentíne hrá do kariet antuka, nadmorská výška a domáce prostredie. Švajčiarky až tak nepoznám, hovorí sa, že je to ich B-tím, ale sú to kvalitné hráčky a ani v tom zápase nebudeme úplné favoritky,“ uviedla Šramková k súperkám.
Slovenkám sa v apríli nepodarilo prebojovať na vyvrcholenie prestížnej súťaže do čínskeho Šen-čenu.
V úvodnom zápase zvíťazili v bratislavskom NTC nad Dánskom 3:0, no v druhom dueli podľahli tímu USA 1:2. Američanky rozhodli o svojom triumfe a postupe už vo dvojhrách zásluhou Hailey Baptisteovej a Bernardy Perovej.