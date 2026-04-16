S trénerom riskovali, no cieľ splnili. Gymnastka Kundrát si zaistila účasť na MS

Slovenská športová gymnastka Barbora Kundrát si vybojovala miestenku na tohtoročné majstrovstvá sveta v Rotterdame. Na svetovom šampionáte, ktorý je na programe od 17. do 25. októbra, sa predstaví v disciplíne bradlá.
Bronzová medailistka z ME 2020 v tejto disciplíne si zaistila účasť vďaka aktuálnemu svetovému rebríčku.
Pri jeho zostavovaní sa zohľadňovali tri najlepšie výsledky a 29-ročná Slovenka obsadila na bradlách piatu priečku s 33 bodmi. Miestenku na MS v Holandsku si rebríčkovým postavením zabezpečilo prvých osem gymnastiek.
„Veľmi, veľmi sa aj s trénerom na ten Rotterdam tešíme. Kvalifikovať sa na majstrovstvá sveta cez podujatia Svetového pohára bol jeden z našich hlavných cieľov. Samozrejme, na začiatku sezóny som mala očakávania, čo by som chcela dosiahnuť, ale zároveň som nemala veľké oči. Vedela som, čo sa mi môže podariť, nechcela som si to však príliš pripúšťať,“ uviedla pre oficálnu stránku Slovenskej gymnastickej federácie (SGF).
Kundrát absolvovala v priebehu šiestich týždňov štyri podujatia Svetového pohára. „Išli sme z pretekov na preteky, bolo to stále lepšie.
Desiate miesto v Osijeku som dosiahla v naozaj silnej konkurencii. Som veľmi rada, že som získala potrebné bodíky. Popri pokoji na duši mi to dodalo aj sebavedomie. Za mňa teda veľká spokojnosť,“ dodala dvojnásobná olympionička.
Pôjde o jej ôsmu účasť na MS a prvú od roku 2023. Na bradlách dosiahla najvyššie umiestnenie pred piatimi rokmi, keď v Kitakjúšú obsadila 17. priečku.
„Začiatkom roka sme sa s vedením Slovenskej gymnastickej federácie dohodli, že skúsime zabojovať na Svetových pohároch. Predchádzalo tomu dlhé rokovanie, keďže 'Barča' už je v pokročilom gymnastickom veku. Chýbali nám peniaze, ktoré sme niekde museli nájsť.
Napokon sme sa dohodli, že to skúsime. Bol to veľký risk a odvážne z každej strany – od vedenia, odo mňa, no hlavne od 'Barče'. Teraz musím hrdo povedať, že sme sľúbené splnili.
V obrovskej svetovej konkurencii sme vybojovali skvelé piate miesto v celkovom hodnotení, a teda s prehľadom cenný postup na majstrovstvá sveta,“ konštatoval tréner Martin Zvalo pre web SGF. Jeho zverenku čaká v auguste aj štart na majstrovstvách Európy v Záhrebe.