Slováci v odvete so Švajčiarmi a Slovenky proti Nórkam. Športový program na dnes (17. apríl)

Športový program na piatok, 17. apríl
Futbal
- 17:00 MFK Dukla Banská Bystrica - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, 25. kolo MONACObet ligy
- 18:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC ŠTK 1914 Šamorín, 25. kolo MONACObet ligy
- 18:30 US Sassuolo - Como 1907, 33. kolo Serie A
- 20:45 Inter Miláno - Cagliari Calcio, 33. kolo Serie A
- 20:30 FC St. Pauli - 1. FC Kolín, 30. kolo Bundesligy
- 20:45 Racing Lens - FC Toulouse, 30. kolo Ligue 1
Hokej
- 2:00 Utah Mammoth - St. Louis Blues, NHL
- 2:00 Winnipeg Jets - San Jose Sharks, NHL
- 2:00 Nashville Predators - Anaheim Ducks, NHL
- 3:00 Edmonton Oilers - Vancouver Canucks, NHL
- 3:00 Calgary Flames - Los Angeles Kings, NHL
- 4:30 Colorado Avalanche - Seattle Kraken, NHL
- 17:00 Slovensko - Švajčiarsko (Topoľčany), prípravný zápas pred MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 Česko - Nemecko, prípravný zápas pred MS 2026
- 19:00 Maďarsko - Poľsko, prípravný zápas pred MS 2026
- 12:30 Francúzsko - Čína, MS žien 2026 - 1-A divízia
- 16:00 Maďarsko - Taliansko, MS žien 2026 - 1-A divízia
- 19:30 Slovensko - Nórsko, MS žien 2026 - 1-A divízia /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 13:30 Česko - Švédsko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov
- 17:00 Slovensko - Fínsko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov
- 19:00 Fínsko - Slovensko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
- 17:30 HK Skalica - HK Dukla Trenčín, 9. kolo baráže o účasť v Tipos extralige
- 18:00 HC Prešov - HC 19 Humenné, 9. kolo baráže o účasť v Tipos extralige
Basketbal
- 19:00 Patrioti Levice - Spišskí Rytieri, štvrťfinále play-off Tipos SBL (3. zápas)
- 19:00 Nitra Blue Wings - BKM Lučenec, štvrťfinále play-off Tipos SBL (3. zápas)
Hádzaná
- 19:00 HK Bojnice - MHC Štart Nové Zámky, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy (10. kolo)
- 19:00 HáO TJ Slovan Modra - Tatran Prešov, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy (10. kolo)
Džudo
- 8:30 eliminačné kolá, repasáže, semifinále, ME 2026
14:00 finálový blok, , ME 2026
TV program: piatok, 17. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.