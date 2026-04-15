Slovensko štartuje prípravu na MS v hokeji. Športový program na dnes (16. apríl)

Športový program na štvrtok, 16. apríl
Futbal
- 17:00 Slovensko - Írsko, druhá fáza kvalifikácie ME hráčok do 19 rokov
- 18:45 AZ Alkmaar - Šachtar Doneck, odveta štvrťfinále Konferenčnej ligy (prvý zápas 0:3)
- 21:00 Racing Štrasburg - FSV Mainz, odveta štvrťfinále Konferenčnej ligy (prvý zápas 0:2)
- 21:00 AEK Atény - Rayo Vallecano, odveta štvrťfinále Konferenčnej ligy (prvý zápas 0:3)
- 21:00 ACF Fiorentina - Crystal Palace, odveta štvrťfinále Konferenčnej ligy (prvý zápas 0:3)
- 18:45 Celta Vigo - SC Freiburg, odveta štvrťfinále Európskej ligy (prvý zápas 0:3)
- 21:00 Aston Villa - FC Bologna, odveta štvrťfinále Európskej ligy (prvý zápas 3:1)
- 21:00 Nottingham Forest - FC Porto, odveta štvrťfinále Európskej ligy (prvý zápas 1:1) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 21:00 Real Betis - SC Braga, odveta štvrťfinále Európskej ligy (prvý zápas 1:1)
Hokej
- 1:00 Florida Panthers - Detroit Red Wings, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning - New York Rangers, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres - Dallas Stars, NHL
- 1:30 Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs, NHL
- 2:30 Chicago Blackhawks - San Jose Sharks, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Seattle Kraken, NHL
- 16:30 Slovensko - Švajčiarsko (Topoľčany), prípravný zápas pred MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 Česko - Nemecko, prípravný zápas pred MS 2026
- 19:00 Rakúsko - Taliansko, prípravný zápas pred MS 2026
- 19:00 Maďarsko - Poľsko, prípravný zápas pred MS 2026
- 13:30 Fínsko - Česko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov
- 17:00 Slovensko - Švédsko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov
- 19:00 Slovensko - Švédsko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
Basketbal
- 17:30 BK ŠK UMB Banská Bystrica - YOUNG ANGELS Košice, play-off Tipos extraligy žien
Hádzaná
- 18:00 žreb skupín ME 2026
Džudo
- 8:30 eliminačné kolá, repasáže, semifinále, ME 2026
14:00 finálový blok, , ME 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.