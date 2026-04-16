Česko udržalo elitnú desiatku. Víťaz ligy má isté miesto v hlavnej fáze Ligy majstrov

Český futbal bude mať aj v sezóne 2027/28 svojho zástupcu v hlavnej časti Ligy majstrov.
Tamojšie tímy získali istotu, že v tomto ročníku v rebríčku národných koeficientov UEFA udržia 10. miesto, ktoré ako posledné znamená priamu účasť šampióna v ligovej fáze najprestížnejšej klubovej súťaže.
Česko po vyradení AEK Atény vo štvrťfinále Konferenčnej ligy zostalo v elitnej desiatke tesne pred jedenástym Gréckom.
Český futbal bude mať svojho zástupcu v hlavnej časti Ligy majstrov tretíkrát za sebou. V tomto ročníku si prestížnu súťaž bez nutnosti absolvovať kvalifikáciu zahrala Slavia.
Priamo do hlavnej fázy Ligy majstrov prejde aj šampión tejto sezóny, celok z Edenu má blízko k obhajobe titulu.
Česko navyše bude pre budúci ročník pohárov 2026/27 ťažiť z ešte výhodnejšej pozície, keďže vlani v rebríčku obsadilo deviate miesto.
Oproti 10. pozícii vďaka tomu získal lepšie postavenie druhý celok najvyššej súťaže, ktorý začne až v 3. predkole Ligy majstrov a bude mať dopredu istú minimálne hlavnú fázu Európskej ligy. Základnú časť pohárov čaká najmenej na trojicu tamojších klubov.