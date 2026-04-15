Telo mu povedalo dosť. Olympijský šampión sa ťažko mieri s koncom kariéry

Dvojnásobný olympijský víťaz v bedmintone Viktor Axelsen ukončil pre dlhodobé problémy so chrbtom kariéru. Tridsaťdvaročný dánsky reprezentant o tom informoval na instagrame.
"Ťažko sa s tým zmieriť, ale dostal som sa do bodu, keď ma telo nepustí ďalej," napísal Axelsen, ktorý získal olympijské zlato vo dvojhre v rokoch 2021 a 2024. Na hrách v roku 2016 vybojoval bronz.
Axelsen má na konte tiež dva tituly majstra sveta (2017 a 2022) a trikrát ovládol európsky šampionát (2016,2018 a 2022). V minulosti bol tiež svetovou jednotkou, teraz mu v rebríčku patrí 91. priečka.