Česi úspešne zvládli štart prípravy pred MS. O triumfe rozhodli v tretej tretine

Českí hokejisti
Českí hokejisti (Autor: Český hokej)
TASR|16. apr 2026 o 20:14
Na svetovom šampionáte nastúpia v rámci B-skupiny proti Slovensku.

Českí hokejisti vyhrali vo štvrtkovom prípravnom zápase nad Nemeckom 5:3. Domáci rozhodli zápas v poslednej tretine a v rámci prípravy na májové MS odohrajú ďalšie duely s Nemeckom, Rakúskom, Fínskom, Švédskom a Švajčiarskom.

Práve Helvéti hostia svetový šampionát, na ktorom nastúpia Česi v rámci B-skupine aj proti Slovensku (23.5.).

V ďalšom prípravnom dueli nestačili Maďari na Poliakov 0:4, pričom domácich čakajú elitné majstrovstvá sveta a hostí prvá A-divízia.

Rakúšania si poradili s Talianmi 3:2 po predĺžení, na MS budú obhajovať ôsme miesto, najlepší výsledok, ktorý vlani dosiahli po 31 rokoch.

Taliani sa predstavia v „slovenskej“ B-skupine a na elitnú úroveň sa vrátia po štyroch rokoch a februárovej účasti na domácich ZOH, na ktorých obsadili posledné dvanáste miesto. 

Príprava na MS v hokeji 2026

Česko - Nemecko 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Góly: 18. a 56. Flek, 42. a 60. Tomášek, 24. Pyrochta - 31. Blank, 36. Loibl, 57. Leonhardt

Rakúsko - Taliansko 3:2 pp (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)

Góly: 27. a 29. Nissner, 65. Schneider - 30. Misley, 55. De Luca 

Maďarsko - Poľsko 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Góly: 30. a 58. Kielbicki, 22. Lyszczarczyk, 59. Krežolek 

Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Tréner Peter Frühauf.
    Tréner Peter Frühauf.
