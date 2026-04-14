Odveta Košíc s Prešovom v pohári či šláger Bayern - Real. Športový program na dnes (15. apríl)

Športový program na stredu, 15. apríl
Futbal
- 18:00 FC Košice - FC Tatran Prešov, odveta semifinále Slovnaft Cupu /prvý zápas: 2:2/
- 21:00 Bayern Mníchov - Real Madrid, odveta štvrťfinále Ligy majstrov /prvý zápas 2:1/
- 21:00 FC Arsenal - Sporting Lisabon, odveta štvrťfinále Ligy majstrov /prvý zápas 1:0/
Hokej
- 1:00 Columbus Blue Jackets – Washington Capitals, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers – Montreal Canadiens, NHL
- 1:00 New York Islanders – Carolina Hurricanes, NHL
- 1:00 Boston Bruins – New Jersey Devils, NHL
- 2:00 Minnesota Wild – Anaheim Ducks, NHL
- 3:00 Calgary Flames – Colorado Avalanche, NHL
- 3:00 Utah Mammoth – Winnipeg Jets, NHL
- 3:30 St. Louis Blues – Pittsburgh Penguins, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks – Los Angeles Kings, NHL
- 12:30 Nórsko – Čína, A-skupina 1. divízie MS
- 16:00 Maďarsko – Slovensko, A-skupina 1. divízie MS /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:30 Taliansko – Francúzsko, A-skupina 1. divízie MS
- 19:30 Dynamo Pardubice - Sparta Praha, semifinále play-off českej extraligy /stav série: 3:3/
Basketbal
- 18:00 CBK Košice - BK Šamorín, o 7. miesto, play-off Tipos extraligy žien
- 18:00 Iskra Svit - BC Slovan Bratislava, štvrťfinále play-off Tipos SBL /stav série: 0:1/
- 19:00 BC Komárno - BC Prievidza, štvrťfinále play-off Tipos SBL /stav série: 0:1/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Volejbal
- 18:30 TJ Spartak Myjava - VK Slovan Bratislava, semifinále play-off Niké extraligy /stav série: 0:1/
- 19:00 VK Slávia SPU Nitra - RIEKER UJS Komárno, semifinále play-off Niké extraligy /stav série: 0:1/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 SVG Lüneburg - LPR Piacenza, finále Pohára CEV
Hádzaná
- 18:00 MHC Štart Nové Zámky - Tatran Prešov, skupina o 1.-6. miesto Niké Handball Extraligy
- 18:00 MŠK Považská Bystrica - HK Bojnice, skupina o 1.-6. miesto Niké Handball Extraligy
- 19:00 HáO TJ Slovan Modra - HK Košice, skupina o 1.-6. miesto Niké Handball Extraligy
TV program: streda, 15. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.