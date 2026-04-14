Odveta Košíc s Prešovom v pohári či šláger Bayern - Real. Športový program na dnes (15. apríl)

Fotka zo zápasu FC Košice - FC Tatran Prešov. (Autor: Facebook FC Tatran Prešov )
Sportnet|15. apr 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 15. apríla. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 15. apríl

Futbal

  • 18:00 FC Košice - FC Tatran Prešov, odveta semifinále Slovnaft Cupu /prvý zápas: 2:2/

  • 21:00 Bayern Mníchov - Real Madrid, odveta štvrťfinále Ligy majstrov /prvý zápas 2:1/
  • 21:00 FC Arsenal - Sporting Lisabon, odveta štvrťfinále Ligy majstrov /prvý zápas 1:0/

Hokej

  • 1:00 Columbus Blue Jackets – Washington Capitals, NHL
  • 1:00 Philadelphia Flyers – Montreal Canadiens, NHL
  • 1:00 New York Islanders – Carolina Hurricanes, NHL
  • 1:00 Boston Bruins – New Jersey Devils, NHL
  • 2:00 Minnesota Wild – Anaheim Ducks, NHL
  • 3:00 Calgary Flames – Colorado Avalanche, NHL
  • 3:00 Utah Mammoth – Winnipeg Jets, NHL
  • 3:30 St. Louis Blues – Pittsburgh Penguins, NHL
  • 4:00 Vancouver Canucks – Los Angeles Kings, NHL

  • 12:30 Nórsko – Čína, A-skupina 1. divízie MS
  • 16:00 Maďarsko – Slovensko, A-skupina 1. divízie MS /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 19:30 Taliansko – Francúzsko, A-skupina 1. divízie MS

  • 19:30 Dynamo Pardubice - Sparta Praha, semifinále play-off českej extraligy /stav série: 3:3/

Basketbal

  • 18:00 CBK Košice - BK Šamorín, o 7. miesto, play-off Tipos extraligy žien

  • 18:00 Iskra Svit - BC Slovan Bratislava, štvrťfinále play-off Tipos SBL /stav série: 0:1/
  • 19:00 BC Komárno - BC Prievidza, štvrťfinále play-off Tipos SBL  /stav série: 0:1/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Volejbal

  • 18:30 TJ Spartak Myjava - VK Slovan Bratislava, semifinále play-off Niké extraligy /stav série: 0:1/
  • 19:00 VK Slávia SPU Nitra - RIEKER UJS Komárno, semifinále play-off Niké extraligy /stav série: 0:1/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 19:00 SVG Lüneburg - LPR Piacenza, finále Pohára CEV

Hádzaná

  • 18:00 MHC Štart Nové Zámky - Tatran Prešov, skupina o 1.-6. miesto Niké Handball Extraligy
  • 18:00 MŠK Považská Bystrica - HK Bojnice, skupina o 1.-6. miesto Niké Handball Extraligy
  • 19:00 HáO TJ Slovan Modra - HK Košice, skupina o 1.-6. miesto Niké Handball Extraligy


TV program: streda, 15. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Fotka zo zápasu FC Košice - FC Tatran Prešov.
    Fotka zo zápasu FC Košice - FC Tatran Prešov.
    Odveta Košíc s Prešovom v pohári či šláger Bayern - Real. Športový program na dnes (15. apríl)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Odveta Košíc s Prešovom v pohári či šláger Bayern - Real. Športový program na dnes (15. apríl)