Mladí Slováci odštartovali turnaj prehrou. Favorit rozhodol už v prvej polovici duelu

Turnaj piatich krajín hokejistov do 20 rokov
Slovensko – Švédsko 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)
Góly: 59. Baláž (Bajza) – 19. Krantz (Nilsson, Hakansson), 22. Skarby, 24. Hemmyr (Sungqvist, Klingsell), 29. Krantz (Funck), 46. Boije (Höglund, Hallin), 59. Hemmyr (Sundqvist, Hallin).
Vylúčení: 7:6 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1, strely na bránku: 19:34.
Zostava SR 20: Novotný – Lisý, Vajko, Kršák, Rusznyák, Jaroška, Kadlubiak, Bajza – Mišiak, Čunderlík, Rácz – Urdák, Tomka, Tomík – Baláž, Marek, Šurlák – Potočka, Morávek, Ďuriš – Ondrejčák. Tréner P. Frühauf.
Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov neuspela v úvodnom súboji na Turnaji piatich krajín v švédskej Kungsbacke.
Na domácich rovesníkov nestačila po výsledku 1:6, keď začala strácať predovšetkým v druhej tretine, v ktorej inkasovala rozhodujúce tri góly v stretnutí.
Novo tvoriaca dvadsiatka sa od úvodnej tretiny bránila švédskej snahe vytvoriť si pohotové vedenie. Slováci to zvládali až do 19. minúty, keď skóroval Krantz. Škoda, že v úvode druhej tretiny nevyužili zverenci trénera Frühaufa ponúknutú presilovku, ba čo viac, dovolili Švédom streliť poisťujúci druhý gól a naštartovať sa.
Ďalšie dva presné zásahy pridali Tre kronor v presilovke a s pohotovým vedením 4:0 zápas dohrávali v nastavení, v akom chceli. Napokon triumfovali 6:1. Jediný slovenský presný zásah zaznamenal v závere v 59. minúte Dávid Baláž.
V tabuľke Slovákom po úvodnom dueli patrí posledné piate miesto o skóre za Čechmi. „Tre kronor“ sú prví, keďže si v stredu poradili so Švajčiarmi taktiež 6:1.
Informácie pochádzajú zo Slovenského zväzu ľadového hokeja.