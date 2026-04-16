Mladí Slováci odštartovali turnaj prehrou. Favorit rozhodol už v prvej polovici duelu

Tréner Peter Frühauf. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Sportnet, TASR|16. apr 2026 o 21:56
Góly slovenskej dvadsiatky strelil Matej Bajza.

Turnaj piatich krajín hokejistov do 20 rokov

Slovensko – Švédsko 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Góly: 59. Baláž (Bajza) – 19. Krantz (Nilsson, Hakansson), 22. Skarby, 24. Hemmyr (Sungqvist, Klingsell), 29. Krantz (Funck), 46. Boije (Höglund, Hallin), 59. Hemmyr (Sundqvist, Hallin).

Vylúčení: 7:6 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1, strely na bránku: 19:34.

Zostava SR 20: Novotný – Lisý, Vajko, Kršák, Rusznyák, Jaroška, Kadlubiak, Bajza – Mišiak, Čunderlík, Rácz – Urdák, Tomka, Tomík – Baláž, Marek, Šurlák – Potočka, Morávek, Ďuriš – Ondrejčák. Tréner P. Frühauf.

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov neuspela v úvodnom súboji na Turnaji piatich krajín v švédskej Kungsbacke.

Na domácich rovesníkov nestačila po výsledku 1:6, keď začala strácať predovšetkým v druhej tretine, v ktorej inkasovala rozhodujúce tri góly v stretnutí. 

Novo tvoriaca dvadsiatka sa od úvodnej tretiny bránila švédskej snahe vytvoriť si pohotové vedenie. Slováci to zvládali až do 19. minúty, keď skóroval Krantz. Škoda, že v úvode druhej tretiny nevyužili zverenci trénera Frühaufa ponúknutú presilovku, ba čo viac, dovolili Švédom streliť poisťujúci druhý gól a naštartovať sa.

Ďalšie dva presné zásahy pridali Tre kronor v presilovke a s pohotovým vedením 4:0 zápas dohrávali v nastavení, v akom chceli. Napokon triumfovali 6:1. Jediný slovenský presný zásah zaznamenal v závere v 59. minúte Dávid Baláž.

V tabuľke Slovákom po úvodnom dueli patrí posledné piate miesto o skóre za Čechmi. „Tre kronor“ sú prví, keďže si v stredu poradili so Švajčiarmi taktiež 6:1.

Informácie pochádzajú zo Slovenského zväzu ľadového hokeja.

