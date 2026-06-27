    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - nedeľa 28. jún (18. hrací deň)

    MS vo futbale 2026: Program na dnes (nedeľa, 28. jún).
    MS vo futbale 2026: Program na dnes (nedeľa, 28. jún). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|28. jún 2026 o 00:00
    ShareTweet0

    Pozrite si program na dnes na MS vo futbale 2026. Aké výsledky prinesie nedeľa, 28. jún?

    MS vo futbale 2026 dnes pokračujú osemnástym hracím dňom.

    Skupinová fáza sa skončila a svetový šampionát pokračuje vyraďovacími bojmi.

    Program šestnásťfinále otvoria v nedeľu o 21.00 h v Los Angeles dva tímy, ktoré sa vo vyraďovacej fáze predstavia po prvýkrát. Kanada, jeden zo spoluhostiteľov turnaja, bude čeliť Juhoafrickej republike.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    28.06. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    vs.
    Kanada
    Kanada
    Los Angeles | Los Angeles

    Analýza: Južná Afrika - Kanada

    Začína sa hrať vážne, kto prehrá, vypadne. Kanada si možno trocha optimisticky brúsila zuby na víťazstvo v skupine, čo by jej umožnilo hrať o postup na vlastnej pôde, ale napokon prehrala so Švajčiarskom, i keď po celkom dobrom výkone. Svoj prvý zápas o všetko preto hrá mimo Kanady, ale na druhej strane, s jedným z najmenej nebezpečných súperov.

    Južná Afrika síce remizovala s Českom, ale s veľkým šťastím, pritom Česi boli jedným z najväčších sklamaní na týchto MS. Naproti tomu určitý rešpekt vzbudzuje víťazstvo JAR na Južnou Kóreou, ktorá v pozícii mierneho favorita zaváhala a prehrala 0:1, pričom JAR okrem slabšieho začiatku mala pri vyrovnanom priebehu aj viac gólových šancí. V každom prípade, Kanada sa mi vo všetkých svojich zápasoch celkom pozdávala a tipujem jej víťazstvo, možno aj výraznejšie.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Chorvátsko oslavuje gól v zápase proti Ghane.
    Chorvátsko oslavuje gól v zápase proti Ghane.
    Prvýkrát dostal šancu v základe a je za hrdinu. Stredopoliar vystrelil Chorvátsku priamy postup
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - nedeľa 28. jún (18. hrací deň)