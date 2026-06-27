Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - nedeľa 28. jún (18. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú osemnástym hracím dňom.
Skupinová fáza sa skončila a svetový šampionát pokračuje vyraďovacími bojmi.
Program šestnásťfinále otvoria v nedeľu o 21.00 h v Los Angeles dva tímy, ktoré sa vo vyraďovacej fáze predstavia po prvýkrát. Kanada, jeden zo spoluhostiteľov turnaja, bude čeliť Juhoafrickej republike.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza: Južná Afrika - Kanada
Začína sa hrať vážne, kto prehrá, vypadne. Kanada si možno trocha optimisticky brúsila zuby na víťazstvo v skupine, čo by jej umožnilo hrať o postup na vlastnej pôde, ale napokon prehrala so Švajčiarskom, i keď po celkom dobrom výkone. Svoj prvý zápas o všetko preto hrá mimo Kanady, ale na druhej strane, s jedným z najmenej nebezpečných súperov.
Južná Afrika síce remizovala s Českom, ale s veľkým šťastím, pritom Česi boli jedným z najväčších sklamaní na týchto MS. Naproti tomu určitý rešpekt vzbudzuje víťazstvo JAR na Južnou Kóreou, ktorá v pozícii mierneho favorita zaváhala a prehrala 0:1, pričom JAR okrem slabšieho začiatku mala pri vyrovnanom priebehu aj viac gólových šancí. V každom prípade, Kanada sa mi vo všetkých svojich zápasoch celkom pozdávala a tipujem jej víťazstvo, možno aj výraznejšie.