Nemôžeme byť šťastnejší, reaguje klub. LeBron oficiálne podpísal novú zmluvu

Americký basketbalista LeBron James sa oficiálne stal hráčom Philadelphie 76ers. S klubom podpísal dvojročnú zmluvu v hodnote osem miliónov dolárov. Vedenie klubu verí, že štvornásobný šampión NBA pomôže tímu získať prvý titul od roku 1983.
„Som nadšený, že môžem privítať LeBrona Jamesa vo Philadelphii 76ers. Je to jeden z najlepších hráčov v histórii NBA a jeden z najväčších športovcov všetkých čias,“ uviedol hlavný predstaviteľ vlastníckej skupiny Josh Harris.
Štyridsaťjedenročný James sa v novom tíme stretne s Joelom Embiidom, Tyresem Maxeyom, Jaylenom Brownom a VJ Edgecombom.
Historicky najlepší strelec NBA začne v októbri rekordnú 24. sezónu v súťaži. Na konte má štyri majstrovské tituly i štyri ocenenia pre najužitočnejšieho hráča ligy.
Ak by triumfoval aj s Philadelphiou, stal by sa prvým basketbalistom, ktorý získal titul NBA so štyrmi rôznymi klubmi.
James dosiahol počas kariéry priemer 26,8 bodu, 7,5 doskoku a 7,4 asistencie na zápas. „Je to absolútny profesionál, neúnavný pracant a rodený líder. Nemôžeme byť šťastnejší, že je oficiálne medzi nami,“ povedal prezident basketbalových operácií klubu Mike Gansey.
V jeho novej šatni už bola pripravená aj koruna. „Mesto hodné kráľa,“ uviedli 76ers na sociálnych sieťach. Jamesa, ktorý opustil Los Angeles Lakers, médiá často označujú prezývkou „King James“.