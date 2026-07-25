Fanúšikovia chcú odchovancov v áčku. Poučili sme sa z chýb minulosti, vraví riaditeľ akadémie

Zverencom poskytujú podmienky na svetovej úrovni. V klube športuje 350 detí, s mládežou pracuje päťdesiat odborníkov – okrem trénerov aj fyzioterapeuti, kondiční tréneri, tréner brankárov či psychológ.
Fanúšikovia však stále čakajú na moment, keď bude odchovanec klubu naozaj nosným hráčom A-mužstva.
„Chápem ich postoj a som presvedčený, že ten moment sa blíži,“ vraví športový riaditeľ DAC Academy Krisztián Németh.
Ocenenie od UEFA
Tréningový areál dunajskostredského klubu uchváti aj zahraničných návštevníkov. Na ploche medzi Viedenskou a Kračanskou cestou sa rozprestiera sedem trávnatých ihrísk, tri ihriská s umelou trávou, špeciálne ihrisko pre brankárov, miniihrisko s umelou trávou, zóna pre výkonnostné tréningy a ihrisko na koordinačné a kondičné cvičenia. Ide o najmodernejšie tréningové centrum na Slovensku.
Slúži nielen A-mužstvu Dunajskej Stredy, ale aj mladým futbalistom. Na ihriskách sa od rána do neskorého popoludnia striedajú rôzne vekové kategórie, cez víkendy sa hrajú zápasy ako na bežiacom páse.
Klub má okrem A-tímu 14 družstiev, od prípravky až po treťoligovú juniorku, vrátane dvoch dievčenských tímov. V posledných rokoch otvorili aj takzvanú Školu DAC, kde dôraz ešte nie je na výsledkoch, ale kde si môže zahrať futbal každé dieťa. Tie najlepšie majú možnosť pokračovať v rámci akadémie.
V kancelárii Krisztiána Németha sa nachádza okrem klasických magnetických taktických tabúľ a šanónov s rôznymi dokumentmi aj veľmi cenný artefakt: trofej za prvé miesto v súťaži UEFA Grassroots Awards.
DAC ju získal v roku 2024 za iniciatívu Kukkonia Liga. Ide o mládežnícku súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť kluby z celého Žitného ostrova. V rámci nej prebieha aj školenie trénerov.
Klub projekt realizuje v spolupráci s občianskym združením Kukkonia, s oblastným futbalovým zväzom, so SFZ a klubmi z regiónu.
VIDEO: Krisztián Németh hovorí o ocenení Grassroots Awards
„Pred nami získali toto ocenenie napríklad Olympique Marseille či Athletic Bilbao. Pre náš klub z malého mesta je to obrovský úspech,“ vraví s hrdosťou v hlase riaditeľ akadémie.
„Aj z tohto projektu už prešlo do našej akadémie veľa detí, ktoré sú teraz majstrami Slovenska či reprezentantmi,“ vyzdvihne Németh.
„Veľmi dôležité je pre nás aj vzdelávanie trénerov v regióne. Vlani sme tu na konferencii mali maďarského reprezentačného trénera Marca Rossiho, šéfa akadémie v Athleticu Bilbao, či riaditeľa dánskeho Nordsjaellandu,“ doplní.
15-ročný rekordér
Dunajská Streda je jedným z najmenších miest, kde funguje ligový klub. Aj preto sa chce klub zamerať najmä na miestne talenty.
Platí to aj v prípade trénerov. Zsolt Bazsó bol najprv hráčom akadémie, neskôr ako mladý tréner vyhral majstrovský titul s kategóriou U14. V uplynulej sezóne viedol treťoligovú juniorku a v novom ročníku už bude asistentom trénera pri A-mužstve.
„Považujeme za dôležité, aby sme dali príležitosť na rast aj mladým, ambicióznym trénerom,“ zdôrazňuje Németh.
Akadémia má podľa neho dôležitú úlohu v miestnej komunite, ale klub od najlepších očakáva vrcholné výkony. „Samozrejme, hlavným cieľom je, aby sa tí hráči predstavili aj v A-mužstve. Teší nás, že v uplynulej sezóne dostali príležitosť medzi dospelými Nathan Udvaros, Adam Lábo, Martin Jenčuš, Karol Blaško, či Levente Bősze,“ poznamená riaditeľ akadémie.
Udvaros odohral v Niké lige 585 minút, Blaško 220, Lábo 127, Jenčuš 29. „Pre nás sú tieto minúty tým najväčším úspechom,“ potvrdzuje Krisztián Németh.
Bősze nastúpil za A-tím už v sezóne 2024/2025, v najvyššej súťaži odohral celkovo 305 minút.
V zápase s Michalovcami v auguste 2024 vytvoril nový rekord: vo veku 15 rokov a 181 dní sa stal najmladším hráčom, ktorý zasiahol do ligového zápasu.
Krátko predtým rodák z Győru debutoval v Konferenčnej lige UEFA a stal sa najmladším hráčom v histórii európskych klubových súťaží.
V našej najvyššej súťaži si pripísal 14 štartov, v Slovnaft Cupe nastúpil trikrát a zaznamenal jeden gól.
Uplynulú sezónu strávil v talianskom Come na hosťovaní, v júni tohto roku tam odišiel na trvalý prestup.
Jeho dres z Coma je tiež ozdobou kancelárie Krisztiána Németha na DAC Academy.
„Talent sa uňho skĺbil s tvrdou prácou. Veľmi rýchlo sa posúval do vyšších kategórií. Už ako štrnásťročný dal gól v Žiline v drese devätnástky,“ spomína šéf akadémie.
VIDEO: Krisztián Németh hovorí prestupe Leventeho Bőszeho
Chcú nájsť každý talent
Čo rozhoduje, či sa z talentovaného dieťaťa stane ligový hráč? To je večná otázka práce s mládežou.
„Talent sám o sebe nestačí. Žiaľ, veľa talentovaných hráčov zlyhá vo chvíli, keď sa stretnú s prvými neúspechmi. Stane sa to aj výnimočným futbalistom. Nakoniec uspeje ten, kto sa dokáže popasovať aj s frustráciou,“ vraví šéf dunajskostredskej akadémie.
„Našou misiou je zabezpečiť mladým talentovaným hráčom v regióne možnosť, aby sa dostali na profesionálnu úroveň,“ zdôrazňuje Németh.
Čísla im však neprajú. Dunajská Streda má 23 tisíc obyvateľov, na celom Žitnom ostrove žije 150 000 ľudí.
„Prišiel k nám na návštevu Pál Dárdai a vravel: Máte to tu pekné, ale v Berlíne si vyberáme z piatich miliónov ľudí. No práve preto chceme nájsť každého dobrého hráča v regióne, aby sa nikto nestratil,“ hovorí šéf akadémie.
Väčšina hráčov pochádza z Dunajskej Stredy a z okolia. Tridsať futbalistov je zo vzdialenejších oblastí Slovenska, tí bývajú na internáte.
Výkony hráčov sledujú na každom tréningu aj z hľadiska dát. Pomáha to aj pri posune hráčov do vyšších kategórií.
Keď mal Bősze nastúpiť za A-tím, jeho vysoká výkonnosť bola potvrdená aj objektívnymi dátami z tréningov. Čísla spoľahlivo ukázali, že sa nestratí ani medzi dospelými.
V akadémii nahrávajú na kameru každý tréning a zápas, aby ich mohli neskôr analyzovať.
„Pre najväčšie talenty máme osobitný program, v rámci ktorého sa im ešte špeciálne venujú naši odborníci,“ vysvetľuje Krisztián Németh.
VIDEO: Krisztián Németh hovorí o akadémii DAC
Hráči majú zabezpečenú lekársku starostlivosť a v prípade potreby majú k dispozícii aj športového psychológa.
„Majiteľ klubu nám umožňuje pracovať vo výborných podmienkach. V našich končinách to nie je bežné a vďaka tomu si aj hráči, aj tréneri uvedomujú, že aj oni musia podať špičkový výkon,“ myslí si riaditeľ akadémie.
Vznikol aj B-tím
DAC Academy bola oficiálne otvorená na jeseň roku 2018. A-mužstvo Dunajskej Stredy odvtedy viedlo deväť trénerov zo šiestich rôznych krajín.
Niektorí z nich priviedli svojich spolupracovníkov aj na akadémiu. Za takýchto okolností je výzvou vytvoriť kontinuitu vo fungovaní.
„Snažím sa zabezpečiť kontinuitu a tiež sa snažím nájsť odborníkov, ktorí nám môžu priniesť niečo nové. Treba byť otvorení novým veciam, veď futbal sa stále mení,“ hovorí Krisztián Németh.
Fanúšikovia Dunajskej Stredy by radi videli v A-mužstve čo najviac odchovancov. Podľa Németha však vo futbale všetko potrebuje čas.
„Hráči, ktorí začínali v roku 2018 v prípravke, sú teraz v družstve do 15 rokov. Táto kategória teraz vyhrala majstrovstvá Slovenska, ale nemôžeme od nich očakávať, že hneď budú v áčku,“ upozorňuje riaditeľ akadémie.
V uplynulej sezóne bola užšia spolupráca medzi akadémiou a A-mužstvom. Prispel k tomu aj vznik B-mužstva, ktoré sa vďaka reorganizácii mohlo prihlásiť do tretej ligy.
„Žiadne béčko na Slovensku nemá také podmienky ako naše. Pracujeme s nimi profesionálne, staráme sa o nich na najvyššej úrovni,“ tvrdí Németh.
V III. lige Západ obsadil DAC B jedenáste miesto spomedzi šestnástich účastníkov.
„Ak však akadémia bude napredovať tak ako doteraz, po čase bude naším cieľom postup,“ doplní riaditeľ.
„Viacero hráčov sa pohybovalo medzi devätnástkou, juniorkou a A-mužstvom,“ skonštatuje Krisztián Németh.
Aby sa chyby nezopakovali
Akadémia musí hráča čo najlepšie pripraviť na dospelý futbal, ale to, či nakoniec dostane príležitosť aj v najvyššej súťaži, bude vždy v kompetencii trénera A-mužstva.
„Je to veľmi komplexná problematika. Vedenie klubu samozrejme chce, aby v lige nastupovali odchovanci. Už je zbytočné lamentovať nad tým, prečo sa to nestalo v minulosti. Sme hrdí na to, že viacerí naši bývalí hráči podávajú dobré výkony v iných kluboch, ale naším cieľom je, aby nastupovali za DAC,“ tvrdí Németh.
„Sme si vedomí chýb z minulosti a snažíme sa, aby sa neopakovali. Videli sme problém v prechode do dospelého futbalu, aj preto vznikla juniorka a už spomínaná skupina približne dvadsiatich najlepších hráčov, ktorým sa venujeme ešte aj nad rámec bežných tréningov,“ vysvetľuje.
Hráči zaradení do tohto projektu majú svojho osobitného trénera aj v A-tíme. „Klub do toho naozaj vkladá obrovské množstvo energie,“ hovorí Németh.
VIDEO: Krisztián Németh o zahraničnej inšpirácii pri vybudovaní akadémie DAC
Začiatkom júna hostila MOL Aréna reprezentačný zápas s Maltou. V ňom po prvý raz nastúpil v národnom tíme Krisztián Bari, bývalý hráč akadémie, ktorý však po dorasteneckých rokoch odišiel do Žiliny a tam sa stal oporou mužstva.
„Jedno oko sa smeje, druhé plače. Sme naňho hrdí, bol u nás od štrnástich do devätnástich, chceli sme, aby ostal. Vybral si vtedy Žilinu. Teším sa z jeho úspechu, držím mu palce. Videl som jeho reprezentačný debut na vlastné oči, ale samozrejme, bol by som radšej, keby hral za Dunajskú Stredu,“ vraví úprimne Németh.
Dvadsaťosem reprezentantov
Príprava na dospelý futbal často znamená, že hráči nenastupujú medzi rovesníkmi, ale v starších kategóriách.
Kľúčový je vždy individuálny vývoj hráča, cieľom klubu nie je vyhrať čo najviac mládežníckych titulov, ale posúvať talentovaných hráčov do vyšších kategórií.
O jednotlivých hráčoch rozhoduje viacero trénerov a dôležitý je aj názor samotného futbalistu.
Németh spomína na prípad, keď hráč radšej chcel ostať medzi rovesníkmi, cítil sa medzi nimi istejší, sebavedomejší a naozaj mu to prospelo.
„Nemá zmysel to siliť, ak to hráčovi nevyhovuje. On spravil krok späť a za rok spravil obrovský pokrok. Potom sa už nebránil ani posunu do vyššej kategórie. Aktuálne je jedným z najlepších hráčov v slovenskej reprezentácii vo svojej kategórii,“ hovorí.
Németh vedie DAC Academy od jej vzniku. Najviac je hrdý na projekt Kukkonia Liga a na individuálny vývoj hráčov.
„Takýto progres sa ťažko meria, ale svedčí o ňom aj fakt, že mnoho našich hráčov sa dostane do mládežníckych reprezentácií. V uplynulej sezóne ich bolo 28, ale v minulých rokoch ich bolo aj 35 až 40. Patria k najlepším na Slovensku,“ zdôrazňuje riaditeľ akadémie na Žitnom ostrove.
„Samozrejme, som hrdý vždy, ak naši odchovanci z akadémie nastúpia hoci aj na jednu minútu v A-mužstve. Najväčší priestor na zlepšenie vidím práve v tom, aby naši futbalisti dostávali v lige ešte väčšiu minutáž,“ uzavrie Krisztián Németh.