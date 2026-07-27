ONLINE: Janice Tjenová - Rebecca Šramková dnes, WTA Washington LIVE (1. kolo)

Tenistky Janice Tjenová a Rebecca Šramková dnes hrajú 1. koly dvojhry na turnaji WTA v americkom Washingtone.
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ONLINE PRENOS: Janice Tjenová - Rebecca Šramková dnes (tenis, WTA Washington 2026, 1. kolo, pondelok, LIVE)
WTA Washington 1. kolo 2026
27.07.2026 o 23:00
Tjen
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Šramková
Prenos
Rebecca Šramková
Vydarenú sezónu však neprežíva ani slovenská reprezentantka, ktorá sa prepadla z elitnej svetovej stovky postupne až na 141. miesto. Rodáčka z Bratislavy odštartovala sezónu v Austrálii, pričom sa následne predstavila aj v hlavnej súťaži v Melbourne. Po prehre s Ostapenkovou prišla do Ostravy v pozícii jednej z favoritiek, ani tam ale nedokázala uspieť napriek úvodnému víťazstvu. Po nevydarených turnajoch prišiel Billie Jean King Cup, kde sa Slovensku nepodarilo postúpiť medzi elitu. Šramková sa následne vydala cestou challengeru v Španielsku, ani tam ale neuspela po prehre v druhom zápase. Účasť na French Open si následne vybojovala cez trojkolovú úspešnú kvalifikácu, nad jej sily ale bola v úvodnom kole Grabherová. Po neúspechu na challengeri v Makarskej v prvom zápase prišla ďalšia šokujúca porážka, keď dokonca na turnaji ITF podľahla domácej hráčke Primoracovej v dvoch setoch, hoci do turnaja vstúpila v pozícii nasadenej jednotky. Na tretí grandslam v roku to už nestačilo, keď po úvodnom víťazstve v kvalifikácii proti krajanke Hrunčákovej skončila na rakete Kostovicovej. Po mesačnej prestávke smerovali jej kroky do Washingtonu, kde uspela cez dvojkolovú kvalifikáciu, keď zdolala Ansari a aj Knutson z Česka.
Vydarenú sezónu však neprežíva ani slovenská reprezentantka, ktorá sa prepadla z elitnej svetovej stovky postupne až na 141. miesto. Rodáčka z Bratislavy odštartovala sezónu v Austrálii, pričom sa následne predstavila aj v hlavnej súťaži v Melbourne. Po prehre s Ostapenkovou prišla do Ostravy v pozícii jednej z favoritiek, ani tam ale nedokázala uspieť napriek úvodnému víťazstvu. Po nevydarených turnajoch prišiel Billie Jean King Cup, kde sa Slovensku nepodarilo postúpiť medzi elitu. Šramková sa následne vydala cestou challengeru v Španielsku, ani tam ale neuspela po prehre v druhom zápase. Účasť na French Open si následne vybojovala cez trojkolovú úspešnú kvalifikácu, nad jej sily ale bola v úvodnom kole Grabherová. Po neúspechu na challengeri v Makarskej v prvom zápase prišla ďalšia šokujúca porážka, keď dokonca na turnaji ITF podľahla domácej hráčke Primoracovej v dvoch setoch, hoci do turnaja vstúpila v pozícii nasadenej jednotky. Na tretí grandslam v roku to už nestačilo, keď po úvodnom víťazstve v kvalifikácii proti krajanke Hrunčákovej skončila na rakete Kostovicovej. Po mesačnej prestávke smerovali jej kroky do Washingtonu, kde uspela cez dvojkolovú kvalifikáciu, keď zdolala Ansari a aj Knutson z Česka.
Janice Tjen
Aktuálne 37. hráčka svetového rebríčka odštartovala sezónu dva porážkami v Aucklande či Hobarte, následne ale prešla cez úvodné kolo grandslamu na Australian Open. Nad jej sily ale bola následne Plíšková. Prvé dve víťazstvá v rade prišli na turnaji v Dubaji, kde jej vystavila stopku následne Anisimova. Po sérii úvodných prehier prišiel vydarený Billie Jean King Cup v podobe štyroch víťazstiev, napriek tomu sa Tjen nedokázala vrátiť do formy. Po reprezentačnej prestávke nastúpila do trinástich duelov, pričom iba v štyroch prípadoch dokázala svoju súperku poraziť. Uspieť sa jej nepodarilo ani na French Open či Wimbledone, hoci na tráve prešla v prvom kole cez Fernandezovu, ktorú v aktuálnej sezóne zdolala hneď trikrát z troch pokusov. Indonezáčanka sa navyše po poslednom grandslame nepredstavila na ďalšom turnaji a vo Washingtone odohrá svoj prvý zápas takmer po mesačnej prestávke.
Aktuálne 37. hráčka svetového rebríčka odštartovala sezónu dva porážkami v Aucklande či Hobarte, následne ale prešla cez úvodné kolo grandslamu na Australian Open. Nad jej sily ale bola následne Plíšková. Prvé dve víťazstvá v rade prišli na turnaji v Dubaji, kde jej vystavila stopku následne Anisimova. Po sérii úvodných prehier prišiel vydarený Billie Jean King Cup v podobe štyroch víťazstiev, napriek tomu sa Tjen nedokázala vrátiť do formy. Po reprezentačnej prestávke nastúpila do trinástich duelov, pričom iba v štyroch prípadoch dokázala svoju súperku poraziť. Uspieť sa jej nepodarilo ani na French Open či Wimbledone, hoci na tráve prešla v prvom kole cez Fernandezovu, ktorú v aktuálnej sezóne zdolala hneď trikrát z troch pokusov. Indonezáčanka sa navyše po poslednom grandslame nepredstavila na ďalšom turnaji a vo Washingtone odohrá svoj prvý zápas takmer po mesačnej prestávke.
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní ženskej dvojhry na Mubadala DC Open vo Washingtone (WTA 1000), kde sa na tvrdom povrchu proti sebe v rámci 1. kola postaví Janice Tjen a Rebecca Šramková.
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch tenistiek.
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch tenistiek.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 23:00.