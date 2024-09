Bez medaily ešte neskončila. Prekvapí znovu Chladoňová na šampionáte?

LIMBURG, BRATISLAVA. "Je to ako belgická klasika Gent – Wevelgem. To sú typické preteky, kde sa môže stať čokoľvek a kde často dochádza k prekvapeniam. Aj tu budú mať šancu ofenzívni jazdci, ale môže sa to skončiť aj šprintom," vraví riaditeľ Wim Van Herreweghe.

V belgickom Limburgu sa konajú tento týždeň ME v cestnej cyklistike 2024. Po časovkách, v ktorých prekvapila bronzovou medailou juniorka Viktória Chladoňová, sa bude bojovať o tituly v cestných pretekoch.