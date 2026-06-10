VIDEO: Slovák bol blízko TOP 20. Špurt štvrtej etapy brilantne zvládol Američan

Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Výsledky - 4. etapa (Le Puy-en-Velay - Montrond-les-Bains, 167,4 km):
1.
Quinn Simmons
USA
Lidl-Trek
3:34:08 h
2.
Finn Fisher-Black
Nový Zéland
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 0 s
3.
Mattéo Vercher
Francúzsko
TotalEnergies
+ 0 s
4.
Marco Frigo
Taliansko
NSN Cycling
+ 0 s
5.
Raul Garcia Pierna
Španielsko
Movistar
+ 0 s
6.
Jordan Jegat
Francúzsko
TotalEnergies
+ 0 s
21.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 4 s
Americký cyklista Quinn Simmons z tímu Lidl-Trek zvíťazil v stredajšej zvlnenej 4. etape pretekov Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
V závere 167,4 km dlhej trasy z Le Puy-en-Velay do Montrond-les-Bains zdolal v špurte deväťčlennej skupiny Novozélanďana Finna Fischera-Blacka z Red Bullu a Francúza Mattéa Verchera z TotalEnergies.
Pelotón finišoval s odstupom štyroch sekúnd, Slovák Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step skončil na 21. mieste.
VIDEO: Zostrih 4. etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Na čele celkového poradia zostal Francúz Alex Baudin. Jazdec stajne EF Education-EasyPost vedie s dvanásťsekundovým náskokom pred krajanom Kévinom Vauquelinom a Britom Oscarom Onleym (obaja Netcompany Ineos).
Svrček figuruje v priebežnej klasifikácii na 118. priečke (+37:49).
Celkové poradie po 4. etape
1.
Alex Baudin
Francúzsko
EF Education-EasyPost
13:35:13 h
2.
Kevin Vauquelin
Francúzsko
Netcompany Ineos
+ 12 s
3.
Oscar Onley
Veľká Británia
Netcompany Ineos
+ 12 s
4.
Matteo Jorgenson
USA
Visma Lease a Bike
+ 15 s
5.
Juan Ayuso Pesquera
Španielsko
Lidl-Trek
+ 47 s
6.
Jorgen Nordhagen
Nórsko
Visma Lease a Bike
+ 50 s
118.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 37:49 min