    VIDEO: Slovák bol blízko TOP 20. Špurt štvrtej etapy brilantne zvládol Američan

    Quinn Simmons.
    Quinn Simmons. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. jún 2026 o 17:55
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    Na čele celkového poradia zostal Francúz Alex Baudin.

    Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

    Výsledky - 4. etapa (Le Puy-en-Velay - Montrond-les-Bains, 167,4 km):

    1.

    Quinn Simmons

    USA

    Lidl-Trek

    3:34:08 h

    2.

    Finn Fisher-Black

    Nový Zéland

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 0 s

    3.

    Mattéo Vercher

    Francúzsko

    TotalEnergies

    + 0 s

    4.

    Marco Frigo

    Taliansko

    NSN Cycling

    + 0 s

    5.

    Raul Garcia Pierna

    Španielsko

    Movistar

    + 0 s

    6.

    Jordan Jegat

    Francúzsko

    TotalEnergies

    + 0 s

    21.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 4 s

    Americký cyklista Quinn Simmons z tímu Lidl-Trek zvíťazil v stredajšej zvlnenej 4. etape pretekov Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

    V závere 167,4 km dlhej trasy z Le Puy-en-Velay do Montrond-les-Bains zdolal v špurte deväťčlennej skupiny Novozélanďana Finna Fischera-Blacka z Red Bullu a Francúza Mattéa Verchera z TotalEnergies.

    Pelotón finišoval s odstupom štyroch sekúnd, Slovák Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step skončil na 21. mieste.

    VIDEO: Zostrih 4. etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

    Na čele celkového poradia zostal Francúz Alex Baudin. Jazdec stajne EF Education-EasyPost vedie s dvanásťsekundovým náskokom pred krajanom Kévinom Vauquelinom a Britom Oscarom Onleym (obaja Netcompany Ineos).

    Svrček figuruje v priebežnej klasifikácii na 118. priečke (+37:49).

    Celkové poradie po 4. etape

    1.

    Alex Baudin

    Francúzsko

    EF Education-EasyPost

    13:35:13 h

    2.

    Kevin Vauquelin

    Francúzsko

    Netcompany Ineos

    + 12 s

    3.

    Oscar Onley

    Veľká Británia

    Netcompany Ineos

    + 12 s

    4.

    Matteo Jorgenson

    USA

    Visma Lease a Bike

    + 15 s

    5.

    Juan Ayuso Pesquera

    Španielsko

    Lidl-Trek

    + 47 s

    6.

    Jorgen Nordhagen

    Nórsko

    Visma Lease a Bike

    + 50 s

    118.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 37:49 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Quinn Simmons.
    Quinn Simmons.
    VIDEO: Slovák bol blízko TOP 20. Špurt štvrtej etapy brilantne zvládol Američan
    dnes 17:55
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    Domov»Cyklistika»VIDEO: Slovák bol blízko TOP 20. Špurt štvrtej etapy brilantne zvládol Američan