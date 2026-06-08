VIDEO: Aj druhú etapu opanoval jazdec z úniku, Svrček o umiestnenie nebojoval

Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Výsledky - 2. etapa (Saint-Martin-Le-Vinoux - Le Puy-en-Velay, 234,3 km):
1.
Anthon Charmig
Dánsko
Uno-X Mobility
5:40:29 h
2.
Henri-Francois Renard-Haquin
Francúzsko
Team Picnic PostNL
+ 41 s
3.
Vlad Van Mechelen
Belgicko
Bahrain-Victorious
+ 41 s
4.
Raul Garcia Pierna
Španielsko
Movistar Team
+ 43 s
5.
Clement Braz Afonso
Francúzsko
Groupama-FDJ United
+ 44 s
6.
Benjamin Thomas
Francúzsko
Cofidis
+1:56 min
101.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 13:47 min
Dánsky cyklista Anthon Charmig triumfoval v pondelok v druhej etape Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Jazdec tímu Uno-X Mobility zvládol vyše 234 kilometrov dlhú trať zo Saint-Martin-Le-Vinoux do Le Puy-en-Velay za 5:40:29 h.
Finišoval o 41 sekúnd pred druhým Francúzom Henrim-Francoisom Renard-Haquinom (Team Picnic PostNL) a Belgičanom Vladom Van Mechelenom (Bahrain-Victorious).
VIDEO: Zostrih druhej etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Jediný Slovák v štartovej listine Martin Svrček skončil na 101. mieste. Dvadsaťtriročný cyklista tímu Soudal Quick-Step prišiel do cieľa so stratou 13:47 min.
Na čele celkového poradia sa udržal víťaz úvodnej etapy Francúz Alex Baudin (EF Education-EasyPost).
Celkové poradie (po 2 z 8 etáp)
1.
Alex Baudin
Francúzsko
EF Education-EasyPost
9:27:40 h
2.
Ramses Debruyne
Belgicko
Alpecin-Premier Tech
+32 s
3.
Kevin Vermaerke
USA
UAE Team Emirates-XRG
+32 s
108.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+31:45 min