    VIDEO: Aj druhú etapu opanoval jazdec z úniku, Svrček o umiestnenie nebojoval

    Anthon Charmig
    Anthon Charmig (Autor: X/ICI Saint-Étienne Loire)
    TASR|8. jún 2026 o 18:51
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    Na čele celkového poradia sa udržal Francúz Baudin.

    Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

    Výsledky - 2. etapa (Saint-Martin-Le-Vinoux - Le Puy-en-Velay, 234,3 km):

    1.

    Anthon Charmig

    Dánsko

    Uno-X Mobility

    5:40:29 h

    2.

    Henri-Francois Renard-Haquin

    Francúzsko

    Team Picnic PostNL

    + 41 s

    3.

    Vlad Van Mechelen

    Belgicko

    Bahrain-Victorious

    + 41 s

    4.

    Raul Garcia Pierna

    Španielsko

    Movistar Team

    + 43 s

    5.

    Clement Braz Afonso

    Francúzsko

    Groupama-FDJ United

    + 44 s

    6.

    Benjamin Thomas

    Francúzsko

    Cofidis

    +1:56 min

    101.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

     + 13:47 min

    Dánsky cyklista Anthon Charmig triumfoval v pondelok v druhej etape Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

    Jazdec tímu Uno-X Mobility zvládol vyše 234 kilometrov dlhú trať zo Saint-Martin-Le-Vinoux do Le Puy-en-Velay za 5:40:29 h.

    Finišoval o 41 sekúnd pred druhým Francúzom Henrim-Francoisom Renard-Haquinom (Team Picnic PostNL) a Belgičanom Vladom Van Mechelenom (Bahrain-Victorious).

    VIDEO: Zostrih druhej etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes

    Jediný Slovák v štartovej listine Martin Svrček skončil na 101. mieste. Dvadsaťtriročný cyklista tímu Soudal Quick-Step prišiel do cieľa so stratou 13:47 min.

    Na čele celkového poradia sa udržal víťaz úvodnej etapy Francúz Alex Baudin (EF Education-EasyPost).

    Celkové poradie (po 2 z 8 etáp)


    1.

    Alex Baudin

    Francúzsko

    EF Education-EasyPost

    9:27:40 h

    2.

    Ramses Debruyne

    Belgicko

    Alpecin-Premier Tech

    +32 s

    3.

    Kevin Vermaerke

    USA

    UAE Team Emirates-XRG

    +32 s

    108.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    +31:45 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Anthon Charmig
    Anthon Charmig
    VIDEO: Aj druhú etapu opanoval jazdec z úniku, Svrček o umiestnenie nebojoval
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