VIDEO: Jazdci Vismy opanovali tímovú časovku, tím Slováka chýbal medzi elitou

Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Výsledky - 3. etapa (tímová časovka Perreux - Perreux, 28,4 km):
1.
Visma-Lease a Bike
32:52 min
2.
Netcompany Ineos
+ 9 s
3.
EF Education-Easypost
+ 29 s
4.
Lidl-Trek
+ 32 s
5.
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 41 s
6.
Decathlon CMA CGM
+ 45 s
Holandský cyklistický tím Visma-Lease a Bike vyhral 3. etapu pretekov Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
V utorňajšej časovke družstiev na 28,4 km v uliciach mesta Perreux triumfoval o deväť sekúnd pred stajňou Netcompany Ineos.
Tretie skončilo s mankom 29 sekúnd zoskupenie EF Education-Easypost vo svojom strede s víťazom 1. etapy Francúzom Alexom Baudinom, ktorý si udržal post lídra celkového poradia.
VIDEO: Zostrih 3. etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 (tímová časovka)
Tím Soudal Quick-step so slovenským jazdcom Martinom Svrčekom skončil dvanásty (+1:39). Jediný slovenský zástupca na podujatí figuruje celkovo na 123. priečke (+37:49).
Priebežné celkové poradie
1.
Alex Baudin
Francúzsko
EF Education-EasyPost
10:01:01 h
2.
Kevin Vauquelin
Francúzsko
Netcompany INEOS
+ 12 s
3.
Oscar Onley
V. Británia
Netcompany INEOS
+ 12 s
4.
Matteo Jorgenson
USA
Visma-Lease a Bike
+ 15 s
5.
Juan Ayuso
Španielsko
Lidl-Trek
+ 47 s
6.
Mattias Skjelmose
Dánsko
Lidl-Trek
+ 47 s
123.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 37:49 min