    VIDEO: Jazdci Vismy opanovali tímovú časovku, tím Slováka chýbal medzi elitou

    Jazdci tímu Visma-Lease a Bike
    Jazdci tímu Visma-Lease a Bike (Autor: X/Visma-Lease a Bike)
    TASR|9. jún 2026 o 18:32
    ShareTweet0

    Na čele celkového poradia sa stále drží Francúz Baudin.

    Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

    Výsledky - 3. etapa (tímová časovka Perreux - Perreux, 28,4 km):

    1.

    Visma-Lease a Bike

    32:52 min

    2.

    Netcompany Ineos

    + 9 s

    3.

    EF Education-Easypost

    + 29 s

    4.

    Lidl-Trek

    + 32 s

    5.

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 41 s

    6.

    Decathlon CMA CGM

    + 45 s

    Holandský cyklistický tím Visma-Lease a Bike vyhral 3. etapu pretekov Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

    V utorňajšej časovke družstiev na 28,4 km v uliciach mesta Perreux triumfoval o deväť sekúnd pred stajňou Netcompany Ineos.

    Tretie skončilo s mankom 29 sekúnd zoskupenie EF Education-Easypost vo svojom strede s víťazom 1. etapy Francúzom Alexom Baudinom, ktorý si udržal post lídra celkového poradia.

    VIDEO: Zostrih 3. etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 (tímová časovka)

    Tím Soudal Quick-step so slovenským jazdcom Martinom Svrčekom skončil dvanásty (+1:39). Jediný slovenský zástupca na podujatí figuruje celkovo na 123. priečke (+37:49).

    Priebežné celkové poradie

    1.

    Alex Baudin

    Francúzsko

    EF Education-EasyPost

    10:01:01 h

    2.

    Kevin Vauquelin

    Francúzsko

    Netcompany INEOS

    + 12 s

    3.

    Oscar Onley

    V. Británia

    Netcompany INEOS

    + 12 s

    4.

    Matteo Jorgenson

    USA

    Visma-Lease a Bike

    + 15 s

    5.

    Juan Ayuso 

    Španielsko

    Lidl-Trek

    + 47 s

    6.

    Mattias Skjelmose

    Dánsko

    Lidl-Trek

    + 47 s

    123.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 37:49 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Jazdci tímu Visma-Lease a Bike
    Jazdci tímu Visma-Lease a Bike
    VIDEO: Jazdci Vismy opanovali tímovú časovku, tím Slováka chýbal medzi elitou
    dnes 18:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»VIDEO: Jazdci Vismy opanovali tímovú časovku, tím Slováka chýbal medzi elitou