F1 sa začne na mieste bývalej ťavej farmy. Verstappen môže predĺžiť skvelú sériu

V roku 2011 sa tu nepretekalo pre nepokoje v krajine, no v roku 2020 sa počas pandémie koronavírusu na tejto trati konali až dvoje pretekov.

Najúspešnejším jazdcom v Sachíre je Lewis Hamilton s piatimi víťazstvami, pričom všetky získal vo farbách Mercedesu. Fernando Alonso tu vyhral trikrát, medzi tímami vedie Ferrari so siedmimi víťazstvami.

Jazdec Red Bullu Sergio Pérez získal v Bahrajne svoje prvé víťazstvo v F1, bolo to pri jeho 190. štarte. V roku 2020 ovládol Veľkú cenu Sachíru ešte ako jazdec tímu Racing Point (teraz Aston Martin, pozn.).

George Russell si na tomto okruhu odkrútil debut v monoposte Mercedes. Nahradil Lewisa Hamiltona, ktorý mal pozitívny test na covid. Dlho to vyzeralo tak, že vyhrá on a nie Pérez, no mladý Brit mal veľkú smolu, vrátane defektu.