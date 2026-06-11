    Alonso stojí pred veľkým rozhodnutím vo formule 1. Bude to zrejme moja derniéra, uviedol

    Španielsky pretekár F1 Fernando Alonso pred štartom sezóny 2026.
    Španielsky pretekár F1 Fernando Alonso pred štartom sezóny 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. jún 2026 o 16:17
    ShareTweet0

    Barcelona nebude v roku 2027 súčasťou kalendára F1.

    Španielsky jazdec F1 Fernando Alonso naznačil blížiaci sa koniec kariéry. Dvojnásobný majster sveta vyhlásil, že počas víkendu sa zrejme poslednýkrát predstaví na VC Španielska na okruhu v Barcelone.

    „Bude to zrejme moja derniéra na okruhu Catalunya v kolotoči F1. V lete sa definitívne rozhodnem, či budem pokračovať v kariére, alebo po sezóne skončím,“ citovala slová 44-ročného Alonsa agentúra AP.

    Barcelona nebude v roku 2027 súčasťou kalendára F1 a vráti sa do neho až v ďalšej sezóne.

    Alonso sa v tomto roku v monoposte tímu Aston Martin zatiaľ trápi. V poradí jazdcov figuruje s jediným bodom až na 18. mieste.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Španielsky pretekár F1 Fernando Alonso pred štartom sezóny 2026.
    Španielsky pretekár F1 Fernando Alonso pred štartom sezóny 2026.
    Alonso stojí pred veľkým rozhodnutím vo formule 1. Bude to zrejme moja derniéra, uviedol
    dnes 16:17
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Alonso stojí pred veľkým rozhodnutím vo formule 1. Bude to zrejme moja derniéra, uviedol