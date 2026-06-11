Viac paliva, menej elektriny. F1 našla kompromis, ktorý monopostom zvýši výkon

Tímy seriálu F1 a Medzinárodná automobilová federácia (FIA) dospeli ku kompromisu a výkon spaľovacieho motora v monoposte sa počas nasledujúcich dvoch sezón zvýši.
Zabezpečí to kombinácia zvýšenia prietoku paliva a zníženia výkonu elektrickej časti. FIA o tom informovala v stredajšom stanovisku.
Zmena sa neudeje jednorazovo. Pomer medzi spaľovacou a elektrickou časťou motora sa zo súčasné percentuálneho pomeru 53 ku 47, v roku 2027 zvýši na 58:42 a v roku 2028 na 60:40.
Ferrari a Audi sa podľa portálu BBC snažili o zavedenie jednorazovej zmeny na pomer 60:40. Všetky strany napokon dospeli ku kompromisu.
„Dohoda je výsledkom diskusií, ktoré prebiehali od úvodných pretekov sezóny 2026. Navrhované zmeny majú za cieľ vyriešiť najmä problémy súvisiace s hospodárením s energiou a urobiť kvalifikáciu rýchlejšou, pričom nemajú vplyv na pozitívne a vzrušujúce preteky, ktoré prinášajú nové pravidlá,“ píše sa v stanovisku FIA.
Zmeny sa uskutočnia pomocou zvýšenia prietoku paliva do spaľovacieho motora o 5 % v roku 2027 a o 13 % v roku 2028.
Tým sa zvýši výkon z približne 400 kW v tomto roku na 420 kW v r. 2027 a na 450 kW v r. 2028. Výkon produkovaný elektrickou časťou motora sa zároveň od budúceho roka zníži z 350 na 300 kW.
Nové technické predpisy v tejto sezóne radikálne zmenili svet F1. Motory sú takmer z polovice elektrické, čo si vyžaduje značné hospodárenie s energiou, ktoré nie je pre jazdcov prirodzené.
Správanie pilotov v súvislosti so šetrením energie spôsobilo oslabenie charakteru kvalifikácie a viedlo k ostrej kritike aj zo strany jazdcov.
O výhradách hovoril najmä 4-násobný majster sveta Max Verstappen z Red Bullu. Prvé kroky na riešenie tohto problému spravila FIA už po prvých troch pretekoch.