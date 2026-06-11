    Viac paliva, menej elektriny. F1 našla kompromis, ktorý monopostom zvýši výkon

    Ilustračný záber
    Ilustračný záber (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. jún 2026 o 11:00
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    Zmeny sa uskutočnia postupne počas nasledujúcich dvoch sezón.

    Tímy seriálu F1 a Medzinárodná automobilová federácia (FIA) dospeli ku kompromisu a výkon spaľovacieho motora v monoposte sa počas nasledujúcich dvoch sezón zvýši.

    Zabezpečí to kombinácia zvýšenia prietoku paliva a zníženia výkonu elektrickej časti. FIA o tom informovala v stredajšom stanovisku.

    Zmena sa neudeje jednorazovo. Pomer medzi spaľovacou a elektrickou časťou motora sa zo súčasné percentuálneho pomeru 53 ku 47, v roku 2027 zvýši na 58:42 a v roku 2028 na 60:40.

    Ferrari a Audi sa podľa portálu BBC snažili o zavedenie jednorazovej zmeny na pomer 60:40. Všetky strany napokon dospeli ku kompromisu.

    „Dohoda je výsledkom diskusií, ktoré prebiehali od úvodných pretekov sezóny 2026. Navrhované zmeny majú za cieľ vyriešiť najmä problémy súvisiace s hospodárením s energiou a urobiť kvalifikáciu rýchlejšou, pričom nemajú vplyv na pozitívne a vzrušujúce preteky, ktoré prinášajú nové pravidlá,“ píše sa v stanovisku FIA.

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    Zmeny sa uskutočnia pomocou zvýšenia prietoku paliva do spaľovacieho motora o 5 % v roku 2027 a o 13 % v roku 2028.

    Tým sa zvýši výkon z približne 400 kW v tomto roku na 420 kW v r. 2027 a na 450 kW v r. 2028. Výkon produkovaný elektrickou časťou motora sa zároveň od budúceho roka zníži z 350 na 300 kW.

    Nové technické predpisy v tejto sezóne radikálne zmenili svet F1. Motory sú takmer z polovice elektrické, čo si vyžaduje značné hospodárenie s energiou, ktoré nie je pre jazdcov prirodzené.

    Správanie pilotov v súvislosti so šetrením energie spôsobilo oslabenie charakteru kvalifikácie a viedlo k ostrej kritike aj zo strany jazdcov.

    O výhradách hovoril najmä 4-násobný majster sveta Max Verstappen z Red Bullu. Prvé kroky na riešenie tohto problému spravila FIA už po prvých troch pretekoch.

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    Ilustračný záber
    Ilustračný záber
    Viac paliva, menej elektriny. F1 našla kompromis, ktorý monopostom zvýši výkon
    dnes 11:00
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