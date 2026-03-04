Forma mladej Slovenky dáva dôvod na optimizmus. Čaká ju debut na vrcholnom podujatí

Olympiáda sa skončila, ale priaznivci krasokorčuľovania sa už môžu tešiť na ďalšie vrcholné podujatie. Od 3. do 8. marca sa v estónskom Tallinne konajú majstrovstvá sveta juniorov.
Slovensko bude mať už druhý rok po sebe obsadené všetky kategórie. Uplynulé dva roky získal medailu na juniorskom šampionáte Adam Hagara, ktorý bol v roku 2024 aj 2025 tretí.
V tomto roku vkladajú Slováci najväčšie nádeje do juniorky Alice Lengyelovej.
Výborná forma Lengyelovej
„Alica je vo veľmi dobrej forme, ukazuje to počas celej sezóny. Sledujeme priebežne jej výkony, aj s ňou komunikujeme, máme on-line hovory, kde hodnotíme, ako vyzerá jej krátky program a voľná jazda, a vyzerá to veľmi dobre,“ vravel pre Sportnet prezident Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Peter Majerník.
Pre mladšiu zo sestier Lengyelových to bude prvý juniorský svetový šampionát. V tejto sezóne dosahuje výborné výsledky, na podujatí juniorskej Grand Prix v Gdansku získala historickú striebornú medailu. V súťaži junioriek Slovensko ešte nikdy nemalo medailu v seriáli juniorskej Grand Prix.
„Má výbornú formu a pokiaľ zajazdí čisté jazdy, tak máme veľmi dobrú šancu, aby sa umiestnila veľmi vysoko,“ zdôraznil Majerník.
O medailových šanciach sa ešte nedá hovoriť, ale umiestnenie v prvej desiatke alebo aj trochu vyššie by bolo pre mladú pretekárku obrovským povzbudením do ďalšej kariéry.
Václavík mal dlhší výpadok
V súťaži juniorov sa predstavia Lukáš Václavík a Dmitri Rudenko. Dvojnásobný bronzový medailista Adam Hagara už nespĺňa vekový limit pre juniorov, v tejto sezóne súťaží už len medzi seniormi.
Václavík bol pred rokom na šampionáte v Debrecíne devätnásty. V tejto sezóne sa zúčastnil seriálu JGP, predstavil sa aj na Nepelovom memoriáli, kde obsadil 15. miesto. Na majstrovstvách štyroch krajín sa však neobjavil, lebo sa zotavoval zo zranenia.
„Mal dlhšie zdravotné problémy, vracia sa do formy. Aj on, aj Dima Rudenko však má dobrú šancu prebojovať sa do voľných jázd,“ skonštatoval Majerník.
Václavík mal dlhší tréningový výpadok pre problémy s členkom ale už trénuje naplno. „Uvidíme, s akými skokmi pôjde, lebo trénuje aj trojitý axel a kombinácie tri-tri, ale či to zaradia do jazdy, to závisí od formy. Žiaľ, zranenia patria k športu, môže sa to stať komukoľvek,“ poznamenal Majerník.
Kontinuálne zlepšenie
Športová dvojica Laura Hečková a Alex Války boli pred rokom na šampionáte v Debrecíne najmladšími v štartovom poli, no skončili na vynikajúcom 14. mieste.
V tejto sezóne aj ich trápili zranenia, ale prednedávnom na medzinárodných pretekoch v Berlíne skončili na treťom mieste.
„Ich forma kontinuálne rastie celú sezónu. Alex síce mal zdravotné problémy, ale v Berlíne sa ukázali vo veľmi dobrej forme. Vlani príjemne prekvapili, verím, že sa im podarí zajazdiť pekné programy aj v tomto roku,“ zdôraznil predseda zväzu.
Tanečníci Lucia Štefanovová, Jacopo Boeris pocestujú na svoj prvý juniorský šampionát.
„Počas celej sezóny ukazujú zlepšenie. Videli sme ich na tréningu a vyzerajú veľmi dobre. Netrúfnem si však predpovedať, ako sa reálne môžu umiestniť,“ uviedol Majerník.
Pred rokom reprezentovalo Slovensko v tancoch na ľade Aneta Václavíková s Ivanom Morozovom a obsadili skvelé 14. miesto.
Táto sľubná dvojica sa však po sezóne rozpadla a Václavíková už súťaží v amerických farbách s Williamom Lissauerom.