Pracovali na tom roky a vyhrali ako kolektív. Brankársky objav objímal trénera a ďakoval mu

Keď v roku 2006 získala Carolina Stanley Cup, ako kapitán ho nad hlavu zdvihol Rod Brind'Amour.
O 20 rokov neskôr doviedol mužstvo k najcennejšej trofeji ten istý muž. Teraz však ako tréner.
Jeho Carolina zdolala Vegas 4:2 na zápasy, keď v záverečnom súboji na ľade súpera triumfovala 3:0.
Brind'Amour je naprieč NHL známy ako pracovitý tréner. Stále cvičí, drží sa vo forme a pred sezónou robí spolu s mužstvom fyzické testy.
Podobné nastavenie vštepuje do svojho tímu. Nie je to o individualitách, ale o zodpovednom prístupe a tímovej práci.
To bolo zrejmé aj pri pohľade na mužstvo, ktoré nemá hviezdu, ktorá by vyčnievala nad ostatnými. Každý však odvádza svoju prácu.
Teraz konečne zožali ovocie svojej práce. Po mnohých dobrých rokoch prišiel výborný.
Carolina Hurricanes sa stali víťazmi Stanley Cupu 2026.
„Som šťastný za každého jedného. Nie je to len o dnešku, náš úspech sme nevybojovali dnes. Títo chalani na tom pracovali osem rokov,“ povedal Brind'Amour.
VIDEO: Oslavy zisku Stanley Cupu pred 20 rokmi a teraz
Hall si nikdy tak neužíval hokej
Víťazný gól strelil Taylor Hall. 34-ročný veterán prekonal brankára Harta strelou z ľavej strany.
„Počas mojej kariéry som zažil veľa rôznych zmien, ale skončil som tu, s týmito chalanmi a je to úžasné,“ povedal útočník.
Halla si v roku 2010 vybral z prvého miesta draftu Edmonton. Získal aj Hart Trophy pre najužitočnejšieho hráča sezóny, ale to sa mu podarilo v New Jersey. Teraz má s tretím klubom Stanley Cup.
Stal sa prvým hráčom, ktorý dokázal tieto tri veci v troch rôznych mužstvách.
Sám však povedal, že v Caroline si hokej užíva najviac.
Kanadský krídelník nazbieral v play-off 19 bodov a bol druhým najproduktívnejším hráčom svojho tímu. Predbehol ho len mladý kolega z útoku, Jackson Blake.
VIDEO: Zostrih zápasu Vegas - Carolina
Neznámy brankár neveril, že to bude možné
Výhru a čisté konto vychytal brankár Brandon Bussi. Ešte donedávna absolútne neznáme meno pre hokejových fanúšikov.
27-ročný Američan sa v NHL stal objavom roka. Posledné roky hrával v AHL a počas tohto ročníka vystriedal tri kluby.
Začal ako člen Bostonu, potom zamieril na Floridu, odkiaľ si ho z listiny waivers stiahla 5. októbra Carolina.
Stále platilo, že v profilige neodchytal žiaden zápas. Nedraftovaný hráč debutoval v NHL 14. októbra a z 39 zápasov základnej časti vyhral 31.
V play-off však dostal prednosť skúsený Frederik Andersen. Bussi dostal príležitosť až v treťom finálovom zápase. Nastúpil do tretej tretiny, keďže jeho kolega inkasoval v tej druhej štyrikrát.
Odvtedy Bussi svojmu staršiemu kolegovi miesto neprepustil a vychytal tri výhry v rade.
V šiestom dueli si dokonca pripísal čisté konto a stal sa prvým brankárom v histórii NHL, ktorý vychytal rozhodujúci výhru bez toho, aby nastúpil v nejakom z predošlých kôl play-off.
Teraz má svoje meno na Stanley Cupe.
„Asi nikto, vrátane mňa, by neveril, že to bude možné,“ hovoril po finále.
„Keď som sa objal s trénerom, poďakoval som mu, že vo mňa veril. Bola to pre mňa dlhá cesta, dokým som sa dostal do NHL. On však vo mňa veril a dal mi šancu. Navždy mu budem vďačný.“
Kapitán plakal
Prestížnu Conn Smythe Trophy pre MVP vyraďovacej časti získal kapitán Canes Jordan Staal, ktorý to dokázal ako vôbec najstarší hráč v histórii.
Svoj prvý pohár získal ešte v roku 2009 s Pittsburghom. Po 17 rokoch ho vyhral znova. V histórii NHL zaznamenal najväčší časový rozdiel medzi dvoma Stanley Cupmi.
37-ročný center načasoval svoju formu výborne. Počas prvých troch sérií nebol bodovo dominantný. V play-off získal dohromady rovnako ako Juraj Slafkovský dvanásť bodov.
Svojmu mužstvu však výrazne pomohol v tých najdôležitejších momentoch. Vo finálovej sérii strelil šesť gólov a pridal asistenciu.
Gólovo sa presadil v každom zápase okrem toho posledného.
Na ľade bola jeho formácia lepšia ako súperi a odvádzali poctivé výkony. Vo finále čelil najčastejšie Jackovi Eichelovi, ktorý v ňom nedokázal streliť gól.
Staal išiel zo všetkých hráčov najčastejšie na vhadzovania a vyhral 56,8 percent z nich.
„Učil som sa veľa o vytrvalosti aj o viere v Boha. Bola to skvelá jazda. Dokázali sme to, nedokážem to opísať,“ zatriasol sa mu hlas a z očí mu vyšli slzy.
„Veril som tejto organizácii a tomu, ako ju vedenie buduje. Neviem si predstaviť nič lepšie, ako byť jej súčasťou.“
Stanley Cup po druhýkrát do Dánska
Carolina Hurricanes získala Stanley Cup po dominantnej jazde v play-off. Prehrala v ňom len tri zápasy. Jeden s Montrealom, dva s Vegas. Série s Ottawou a Philadelphiou zvládli hokejisti z východu USA bez zaváhania.
Menej prehier (dve) na ceste za Stanleyho pohárom mali v histórii NHL len hráči Edmontonu v roku 1988.
V play-off tak zaznamenali len 19 duelov. Rovnako ako Montreal, ktorý odohral o jednu sériu menej.
Výhra Caroliny znamená, že Stanley Cup v lete nepríde na Slovensko ani do Česka či Švédska.
Zamieri však napríklad do Dánska. Frederik Andersen a Nikolaj Ehlers sa stali len druhým, respektíve tretím Dánom s touto trofejou.