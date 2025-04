Po sľubnom debute prišiel nečakaný rozchod. Slovenka si hľadá nového partnera

„Začali sme spolupracovať s mentálnym koučom aj s psychológom. Ak by bol ten vzťah zlý, že sa hádajú, dalo by sa to riešiť, ale keďže nebola tam žiadna komunikácia, tým sa ani nedalo pracovať. Ich povahy sú skrátka absolútne nekompatibilné,“ objasnil Marek Václavík.

Už bola na skúškach

„Navonok pôsobilo všetko fajn. Dlho sme rozmýšľali, nechceli sme robiť neuvážené rozhodnutia. Možno by spolu potiahli rok-dva, ale potom by sa to skončilo tým, že by Anetka prišla za mnou, že už nechce korčuľovať. Videl som, ako stráca iskru v očiach,“ vravel otec mladej pretekárky.

„Rozhodli sme sa to rozseknúť teraz. Anetka bude ešte tri roky v junioroch, má ešte čas vybudovať si niečo,“ podčiarkol Václavík.