Na Slovensku ostali sami. Talentovaný mladý pár trénuje striedavo v Bratislave a v Miláne

Majstrovstvá štyroch krajín v krasokorčuľovaní 2025
Tance na ľade, juniori - konečné výsledky:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Diane Sznajder, Jáchym Novák
Česko
140,52
2.
Lucia Štefanovová, Jacopo Boeris
Slovensko
131,36
3.
Eliška Žáková, Filip Mencl
Česko
128,10
Pred dvoma rokmi boli na majstrovstvách štyroch krajín v krasokorčuľovaní dva slovenské seniorské tanečné páry.
Pred rokom súťažili zo Slovenska dva juniorské páry a jeden seniorský.
Situácia sa však radikálne zmenila a momentálne Slovensko nemá žiadny seniorský tanečný pár a medzi juniormi ostal jeden. Ten však má veľký potenciál.
Vydarené preteky
Lucia Štefanovová a Jacopo Boeris obsadili v Prešove na majstrovstvách štyroch krajín medzi juniormi v celkovom hodnotení druhé miesto so ziskom 131,36 bodu.
Vlani boli v tejto kategórii tretí a na treťom mieste boli aj teraz po krátkom programe.
Medzi druhým a tretím miestom však bol rozdiel iba jedna stotina bodu.
Slováci zajazdili bezchybný voľný tanec a keďže priebežne druhé české duo Eliška Žáková s Filipom Menclom spravilo veľkú chybu, posunuli sa na druhú priečku.
„Boli to veľmi vydarené preteky. Obidve jazdy sme išli čisto a pekne,“ vravel Jacopo Boeris.
„Oplatilo sa pracovať, spravili sme veľký pokrok aj z hľadiska sklzu a predvedenia,“ zdôraznila Lucia Štefanovová.
„Rozdiel bol veľmi malý, a vedeli sme, že hocičo sa môže stať. Išli sme do toho s tým, že nebránime tretie miesto, ale útočíme na to druhé,“ podčiarkol Boeris.
Divadlo na ľade
Obaja sú rodáci z Bratislavy a majú zhodne 16 rokov. Venovali sa aj sólovej kategórii, ale rýchlo skončili. Učarovali im tance a od začiatku jazdia spolu.
„Vo februári budeme spolu šesť rokov,“ upresnila Štefanovová.
Nikdy nemali krízu, že by jeden z nich chcel skončiť.
„Je škoda, že momentálne nie je na Slovensku viac tanečných párov. Pritom tance sú krásny šport, ktorý nesie v sebe viac ako sólo. Človek čaro tancov na ľade zistí až keď ich reálne robí,“ poznamenala Štefanovová.
V tancoch na ľade nie sú skoky, ale o to väčší dôraz sa kladie na kvalitu korčuľovania a na umelecký výraz.
„Táto disciplína je unikátna. Je to divadlo na ľade,“ tvrdil Boeris.
„Je tam aj veľká tímovosť, nielen s partnerom a trénerom, ale aj s inými tímami z iných krajín. Poznáme sa, kamarátime sa, fandíme si,“ doplnila Štefanovová.
To sa ukázalo aj v Prešove, prvé tri dvojice hlasno tlieskali jeden druhému a tešili sa z dobrých výkonov svojich konkurentov.
Vidia pred sebou cieľ
Slovenský pár sa pripravuje striedavo v Bratislave a v Miláne. Do Bratislavy za nimi dochádza česká trénerka Lucie Kadlčáková zo Zlína, v Taliansku sa im venuje bývalý majster sveta a Európy Luca Lanotte.
„Naša pani trénerka bola s nami v úplných začiatkoch, keď sme sa učili, ako robiť tance. Pred rokom sme ju znova oslovili, a odvtedy sme s ňou znovu,“ vravela Štefanovová.
„Ak sme v Miláne, trénujeme ako profesionálni športovci, celý deň. Nie sme tam sami, ale spolu s inými seniorskými pármi. Máme pred sebou príklad a môžeme sa na nich doťahovať,“ vyhlásila.
„Vidíme cieľ pred nami, koho chceme predbehnúť v budúcnosti,“ doplnil jej partner.
Finančne to nie je jednoduché, väčšinu nákladov ťahajú rodičia. Mladí Slováci však dúfajú, že v budúcnosti budú mať aj väčšiu podporu zo Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu.
Pomáha im mentálny kouč
Prednedávnom na Memoriáli Pavla Romana v Olomouci splnili kritériá pre účasť na majstrovstvách sveta juniorov, ktoré sa budú konať v marci v Tallinne.
„Dovtedy je ešte veľa času, budeme veľmi veľa trénovať a posúvať sa ďalej,“ vravel Jacopo Boeris, ktorý má otca Taliana a hovorí plynule aj po taliansky.
Podľa neho v tancoch na ľade je najnáročnejšia psychická stránka.
Majú individuálny študjný plán, no musia zladiť školu aj tréningy a popasovať sa so stresom.
Spolupracujú aj s mentálnym koučom Lukášom Štecákom.
„Veľmi nám pomohol. V minulosti som mal skôr nastavenie, že idem to prežiť. Teraz to už vnímam tak, že idem sa predviesť, a idem im to ukázať,“ zdôraznil mladý slovenský pretekár.
„Keď korčuľujem, viac som v danom momente a snažím sa urobiť najviac ako v tom momente viem,“ dodala partnerka.
Vnímajú, že ako jediný slovenský tanečný pár sú pod drobnohľadom. „Všetky oči sú na nás, ale zároveň je to aj dobré, že sa môžeme maximálne prezentovať. Môžeme z toho aj vyťažiť a ukázať, že sme dobrí,“ skonštatovala Štefanovová.