Aké šance má Zapletalová a kde sledovať vo finále? Päť súperiek bežalo tento rok rýchlejšie

TOKIO. Budú to najdôležitejšie preteky v doterajšej kariére 25-ročnej slovenskej atlétky.
Emma Zapletalová zakľakne v piatok o 14.27 do blokov pred finále na 400 m cez prekážky na majstrovstvách sveta v Tokiu. Siedmy deň šampionátu vysiela naživo STVR na dvojke aj Eurosport.
Na čo si môže Zapletalová vo finále trúfať?
Z ôsmich bežkýň, ktoré sa predstavia vo finále, zabehlo päť tento rok lepší čas než rodáčka z Nitry. Zapletalovej najlepší čas sezóny a aj kariéry je 53,18.
Jasnou favoritkou je Holanďanka Femke Bolová, líderka tohtoročných tabuliek časom 51,91, ktorá si aj v Tokiu počína suverénne a súperky jej až doteraz hľadeli na chrbát. Ak nevyhrá, bude to senzácia.
Ďalšie tri finalistky bežali tento rok pod 53 sekúnd.
Dvojnásobná olympijská šampiónka a bývala svetová rekordérka Dalilah Muhammadová sa v 35 rokoch lúči s úspešnou kariérou. V júli tohto roka bežala v Monaku 400 m cez prekážky za 52,58.
Veľkým prekvapením je Panamčanka Gianna Woodruffová, ktorá v Tokiu vyhrala prvé semifinále (bežala aj so Zapletalovou) v novom osobnom rekorde 52,66.
Pričom až do MS v Tokiu bežala len dvakrát pod 54 sekúnd - v auguste tohto roka na mítingu Diamantovej ligy v Bruseli (53,89) a v júni v Štokholme (53,99).
Bude zaujímavé sledovať, či sa jej podarí zopakovať skvelý výkon aj vo finále.
Finalistky behu na 400 m cez prekážky
Dráha
Meno
Osobný rekord
Sezónne maximum
2
Emma Zapletalová
53,18 s
53,18 s
3
Naomi van den Broecková
53,65 s
53,65 s
4
Shiann Salmonová
52,97 s
54,03 s
5
Femke Bolová
50,95 s
51,91 s
6
Anna Cockrellová
51,87 s
52,89 s
7
Jasmine Jonesová
52,29 s
53,01 s
8
Gianna Woodruffová
52,66 s
52,66 s
9
Dalilah Muhammadová
51,58 s
52,58 s
Američanka Anna Cockrellová má v tohtoročných tabuľkách čas 52,89. V Tokiu vyhrala tretie semifinále časom 53,28, ale finiš zjavne vypustila.
Rýchlejšia než Slovenka je tento rok aj ďalšia Američanka Jasmine Jonesová (53,01). Zapletalová ju v auguste zdolala vďaka skvelému finišu na mítingu Diamantovej ligy v poľskom Chorzówe, ale v Tokiu bola v priamom súboji dvakrát lepšia Američanka (v rozbehu aj v semifinále).
Len dve súperky sú na tom horšie než Slovenka. Belgičanka Naomi van den Broecková si v Tokiu zabehla v semifinále osobný rekord 53,65, vďaka ktorému postúpila spolu so Zapletalovou do finále nie priamo, ale časom.
Jamajčanka Shian Salmonová finišovala v treťom semifinále na druhom mieste v sezónnom maxime 54,03.
Zapletalová pobeží v druhej a teda krajnej dráhe (prvá zostane voľná), čo sa považuje za miernu nevýhodu. Pred finále si však verí.
"Myslím, že pred finále mám rezervy. Toto nie je všetko. Vo finiši mám dosť síl. Verím, že dám zo seba ešte viac, možno to rozbehnem rýchlejšie,“ vravela po semifinále vo videorozhovore pre Slovenský atletický zväz.