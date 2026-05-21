Košice hostia svetovú elitu. Skokanský míting hlási najsilnejšiu zostavu v histórii

Košický míting JBL Jump Fest tento rok sľubuje jedno z najsilnejších štartových polí vo svojej histórii. Na podujatí sa v stredu 27. mája predstaví aj trojica diaľkarok s výkonom lepším ako 7 metrov.
Košičania sa môžu tešiť na čerstvú víťazku Diamantovej ligy zo Šanghaja Monae Nicholsovú z USA, Jamajčanku Ackeliiu Smithovú či Francúzku Hillary Kpatchovú. Vlaňajšie víťazstvo bude obhajovať Khaddi Sagniová zo Švédska.
„Podobne ako v mužskom trojskoku veríme, že rekord podujatia (6,70 m) bude v ohrození aj v ženskej diaľke, keďže až šesť pretekárok má lepší osobný rekord než súčasný rekord mítingu.
Všetko nasvedčuje tomu, že Košice uvidia prvotriednu skokanskú šou na úrovni Diamantovej ligy, čo naznačujú aj výkony potvrdených pretekárov počas uplynulého víkendu, keď Jordan Scott z Jamajky pokoril svetový výkon roka v trojskoku 17,66 m a Monae Nicholsová zvíťazila na mítingu Diamantovej ligy v Šanghaji výkonom 6,89 m,“ uviedol manažér pretekov Peter Samuelis v tlačovej správe.
Zo Sloveniek bude medzi elitou štartovať Dominika Švaňová, ktorá nahradila zranenú jednotku Paulu Perončíkovú.
Organizátori lákajú aj na účasť trojnásobnej majsterky sveta a bronzovej medailistky z OH v Riu de Janeiro Ivany Španovičovej, ktorá sa predstaví v predprograme podujatia v kategórii open. Tridsaťšesťročná Srbka v posledných sezónach presedlala zo skoku do diaľky na trojskok, a práve v ňom sa objaví aj v Košiciach.
„Ivanu sme sa už dlhší čas snažili dotiahnuť do Košíc a všetko nasvedčuje tomu, že by sa nám to napokon mohlo zhodou náhod tento rok podariť. Ambasádorky podujatia Danka a Janka Velďákové majú stále skvelý vzťah s Ivanou, ktorá ich oslovila s tým, že hľadá v danom termíne preteky. Pravdupovediac, ani sme neuvažovali, že by pre svetovú šampiónku bol náš predprogram zaujímavý. Opak však bol pravdou,“ dodal Samuelis.
Program 11. ročníka podujatia so strieborným štatútom World Athletics Continental Tour v centre mesta môžu diváci naďalej sledovať zadarmo. Na oficiálnom kanáli Európskej atletiky na YouTube bude dostupný stream, premiérovo ho preberie aj Svetová atletika.