Majster sveta šokuje účasťou na Dopingových hrách, ale je čistý. Boh mi dal rýchle nohy, vraví

Americký šprintér Fred Kerley sa postaral alebo ešte len postará o rozruch vo svete športu.
Bývalý majster sveta a dvojnásobný olympijský medailista v behu na 100 m sa tento víkend zúčastní na Dopingových hrách v Las Vegas, kde majú povolený štart vedome dopujúci športovci.
Kerley o sebe tvrdí, že je čistý a štart v Las Vegas berie len ako finančné prilepšenie a marketingový ťah do ďalšej kariéry.
Kerley má 31 rokov a tvrdí, že v roku 2028 nechce chýbať na olympijských hrách v Los Angeles.
"Viem, že moji konkurenti sú nadopovaní testosterónom a steroidmi. Mohol som to brať aj ja, ale odmietol som. Nepotrebujem to. Boh mi dal rýchle nohy z nejakého dôvodu. A som tu, aby som ukázal svoj talent,“ povedal Kerley.
Kerley sa vlani v septembri stal prvým Američanom a prvým atlétom na dráhe, ktorý sa zaviazal k účasti na "Enhanced Games".
Až do predvečera podujatia svoje rozhodnutie tajil. Novinárom povedal, že v posledných mesiacoch pravidelne absolvoval antidopingové testy a na Dopingové hry prišiel z čisto finančných dôvodov.
Lenže práve Kerley momentálne v "čistom" športovom svete stojí pre porušenie antidopingových noriem.
V marci mu Jednotka pre integritu atletického sektora (Athletics Integrity Unit) zakázala činnosť na dva roky, pretože neinformoval úradníkov o svojom pobyte.
Zlatý na 100 m z MS 2022 v Eugene, bol dočasne suspendovaný od augusta minulého roka po tom, čo sa v priebehu 12 mesiacov dopustil troch porušení pravidiel týkajúcich sa miesta pobytu.
Elitní športovci majú prísne požiadavky na informovanie antidopingových úradníkov o svojom pobyte, napríklad v tréningových kempoch alebo pri cestovaní, a musia každý deň poskytnúť čas a miesto, aby dodržali pravidlá týkajúce sa neohlásených dopingových testov.
"Nerešpektujete môj životný priestor a to je pre mňa iritujúce,“ odkázal Kerley antidopingovým komisárom.
Zatiaľ čo prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe varoval, že atléti súťažiaci na Dopingových hrách čelia dlhodobému zákazu neúčasti na "čistých" hrách, Kerley trval na tom, že sa neobáva.
"Budem súťažiť na olympiáde v roku 2028. Nemôžu nič robiť. My, športovci, platíme svoje účty. Oni neplatia naše účty. Stále ma testujú na AIU, USADA. Aké jednoduché... Ak vás niekto vyhodí z práce, netreba ísť hľadať spôsoby, ako zarobiť viac peňazí?," dodal Kerley.