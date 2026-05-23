V atletike sa rodí nová hviezda. Osemnásťročná oštepárka atakovala svetový rekord

Čínska oštepárka Jen C '-i (Autor: X/Wanda Diamond League)
ČTK|23. máj 2026 o 13:33
Predviedla druhý najlepší výkon histórie.

Čínska oštepárka Jen C '-i na mítingu Diamantovej ligy v Sia-mene predviedla druhý najdlhší hod všetkých čias 71,74 metra.

Deň po osemnástych narodeninách sa v historických tabuľkách zaradila hneď za dvojnásobnú olympijskú víťazku Češku Barboru Špotákovú, ktorej už svetovému rekordu z roku 2008 sa priblížila na 54 centimetrov.

Juniorská šampiónka z roku 2024 Jen C'-i hneď prvým pokusom posunula vlastný juniorský svetový rekord takmer o šesť metrov a vytvorila aj nové maximum Diamantovej ligy. Potom súťaž ukončila.

Víťazstvo s prehľadom udržala. Druhá skončila Nórka Sirgid Borgeová výkonom rovných 65 metrov, tretiu priečku obsadila Srbka Adriana Vilagošová (63,64).

