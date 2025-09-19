ONLINE: 7. deň na MS v atletike 2025 dnes, poobedný program LIVE (Emma Zapletalová - finále)

TOKIO. MS v atletike 2025, ktoré sa konajú v japonskom Tokiu, dnes pokračujú siedmym súťažným dňom.
V akcii bude opäť slovenská bežkyňa Emma Zapletalová, ktorá sa predstaví vo finále behu na 400 m cez prekážky, ktorý je na programe približne o 14.27 hod.
O svoju finálovú účasť zabojuje aj Gabriela Gajanová, ktorá sa predstaví v semifinále v behu na 800 m o 13.43 hod.
Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MS v atletike 2025 (7. deň, Tokio, výsledky, piatok, naživo)
Majstrovstvá sveta 2025
19.09.2025 o 10:30
Večerný program
Program:
10:33 Sedmiboj žen, 100m překážek
11:20 Sedmiboj žen, skok do výšky
12:30 Hod oštěpem žen, kvalifikace (Andrea Železná, Petra Sičáková)
13:00 5000m mužů, rozběhy
13:30 Sedmiboj žen, Vrh koulí
13:43 800m žen, semifinále
13:50 Trojskok mužů, finále
14:15 400m překážek mužů, finále
14:27 400m překážek žen, finále
14:38 Sedmiboj žen, 200m
15:06 200m mužů, finále
15:22 200m žen, finále
Mistrovství světa v atletice se pomaličku chýlí ke svým posledním programovým blokům. Páteční večerní blok bude pořádně dlouhý, jelikož v Tokiu startuje ženský sedmiboj. Na programu bude řada finálových disciplín, včetně závodu na 400 metrů překážek žen, kde se o úspěch popere slovenská překážkářka Emma Zapletalová. A jak prozatím ukazují její výkony, rozhodně by neměla být pouze do počtu. Čelit však bude takovým závodnicím jako Femke Bolová, Anna Cockrellová, Dalilah Muhammadová či Gianna Woodruffová.
Česká atletika bude mít zastoupení v kvalifikaci ženského oštěpu. V té se představí Andrea Železná a Petra Sičáková.
