Holandsko neprehralo úvodný duel od roku 1938. Japonci ukázali silu proti Anglicku či Brazílii

Stretnutie Holandska s Japonskom otvorí na futbalových majstrovstvách sveta program skupiny F.
Európsky tím trénera Ronalda Koemana patrí podľa bookmakerov aj stávkarov medzi osmičku najväčších favoritov šampionátu. Výkop je naplánovaný na nedeľu 22.00 SELČ, hrať sa bude v Dallase.
V druhom dueli skupiny sa v pondelok od 04.00 SELČ v Monterrey stretne Švédsko s Tuniskom.
Holandsko prehralo vo finále MS trikrát, viackrát ako akákoľvek iná krajina bez toho, aby získalo titul. Kvalifikáciou prešli "Oranjes" suverénne bez porážky a v úvodnej fáze záverečných turnajov sa im mimoriadne darí.
Prvý zápas na MS naposledy prehrali v roku 1938, odvtedy držia sériu siedmich výhier a dvoch remíz.
Od roku 1994 sú navyše v skupinovej fáze neporazení už 16 zápasov (12 výhier, štyri remízy), čo je najdlhšia aktívna séria zo všetkých tímov.
Zaujímavý a ťažký zápas
Japonci vyhrali šesť posledných prípravných zápasov, počas ktorých dokázali poraziť Brazíliu či Anglicko.
"Ukázali, že sú ako tím naozaj silní. Veríme si, navzájom sa rešpektujeme. Myslím, že to bude zaujímavý a ťažký zápas, "uviedol Koeman.
Pozorne sleduje zdravotný stav kanoniera Memphisa Depaya, ktorý je s 55 gólmi najlepším strelcom holandskej reprezentácie. V príprave zvládol len jeden polčas.
"Memphis mal niekoľko zranení a v posledných týždňoch nehral, ale je späť a každý deň je bližšie svojej stopercentnej kondícii. Potrebujeme ho, ak chceme v turnaji dosiahnuť dobrý výsledok, "povedal Koeman.
Japonci tesne pred začiatkom MS prišli o svojho kapitána. Wataru Endo z Liverpoolu nestihol včas doliečiť zdravotné problémy a napokon z nominácie vypadol. Tréner Hadžime Morijasu sa tak musí rozhodnúť, kto Enda nahradí v srdci zálohy.
Švédi majú triumfy v útoku
Švédsko sa môže pochváliť impozantnou útočnou dvojicou Alexander Isak a Viktor Gyökeres.
Na úvod sa stretne s Tuniskom, ktoré v kvalifikácii ani raz neinkasovalo. Kým Gyökeres prispel Arsenalu k zisku titulu v anglickej lige, Isak sa po prestupe do Liverpoolu trápil.
"Alex mal kvôli zraneniu ťažké obdobie, ale jeho kvalita sa nemení. Stále je to špičkový hráč, "povedal reprezentačný tréner Graham Potter.
Tím prevzal počas katastrofálnej kvalifikácie, v ktorej Švédi získali len dva body. Vďaka Lige národov však dostali šancu v baráži a tú zvládli.
Tunisania v kvalifikácii z 10 zápasov deväťkrát vyhrali a raz remizovali pri skóre 22:0. "Ukázalo sa, že sme skvelý tím, ktorý predovšetkým dobre bráni.
Majstrovstvá sveta ale budú na vyššej úrovni. Súperi, ktorým budeme čeliť, na nás vyvinú oveľa väčší tlak s vyššou intenzitou, "uviedol tréner Sabri Lamouchi.
MS vo futbale 2026 - program skupiny F
| Skupina F | Matchday 4
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