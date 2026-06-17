Ronaldovi chýba posledná trofej. Portugalsko začína cestu za vytúženým úspechom

Futbalisti DR Kongo sa predstavia na majstrovstvách sveta po 52 rokoch a v stredu od 19.00 SELČ sa pokúsia prekvapiť favorizované Portugalsko.
V úvodnom zápase oboch tímov v základnej K-skupine sa v Houstone očakáva víťazstvo zverencov Roberta Martineza, ktorí by radi ukončili čakanie portugalských generácií na titul majstrov sveta.
Portugalci sú favorit základnej K-skupiny a jeden z najvážnejších ašpirantov na celkové víťazstvo. Z uplynulých 13 zápasov prehrali iba jeden. Suverénnu kvalifikáciu MS uzavreli debaklom Arménsku 9:1.
Reprezentanti Portugalska patria k favoritom MS už dlhodobo, no od roku 1966 sa iba raz dostali do semifinále. Jednoznačným favoritom duelu je európsky tím so 41-ročným Cristianom Ronaldom, ktorého čakajú šieste MS. Reprezentačnú kariéru by rád uzavrel titulom majstra sveta, ktorý mu chýba v bohatej zbierke úspechov.
Portugalsko - DR Kongo
predpokladané zostavy:
Portugalsko: Costa - Dalot, Dias, Viera, Mendes - Vitinha, Neves, Fernandes - Conceicao, Ronaldo, Leao
DR Kongo: Mpasi-Nzau - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku - Sadiki, Moutoussamy - Mbuku, Wissa, Elia - Bakamb
rozhodcovia: Abdulrahman Al Jassim
„Je pre nás obrovskou cťou mať Cristiana ako krajana, spoluhráča a hráča, ktorý nás môže priblížiť k víťazstvu na majstrovstvách sveta,“ povedal jeden z lídrov Bruno Fernandes podľa FIFA.
Zisk historického titulu je cieľ pre celý portugalský tím. „Je to náš sen. Kľúčom je zamerať sa na to, čo môžeme urobiť, aby sme zmenili fakt, že Portugalsko nikdy nevyhralo, a stať sa prvým portugalským tímom, ktorý si prinesie domov vytúžený titul majstra sveta,“ uviedol Fernandes. Portugalci patria k favoritom MS aj vďaka víťazstvu v Lige národov v roku 2025.
„Máme z toho dobrý pocit. Je to pre nás pozitívne a ukazuje to, že máme dôveru v našu celkovú kvalitu. Vieme, že sme veľmi silná skupina. Úprimne veríme, že môžeme mať skvelé MS,“ povedal Fernandes.
Kongo malo svoju reprezentáciu na MS naposledy v roku 1974, keď ešte ako Zair prehralo všetky tri zápasy a nestrelilo v nich ani gól (skóre 0:14). Ide o historicky štvrté najdlhšie čakanie na ďalšiu účasť na MS.
Tréner Sebastien Desabre a jeho tím nemali pred turnajom ideálnu prípravu, keďže v ich krajine vypukla smrteľná epidémia eboly, ktorá obmedzila cestovanie.
Desabre chce, aby jeho tím „bolo vidieť a počuť“, no v prípravných zápasoch pred turnajom nevyhral ani jeden duel, pričom ani raz nehral proti účastníkovi MS. Pôjde o historicky prvý vzájomný zápas DR Kongo a Portugalska.
„Keď ste jedným z týchto 26 hráčov, uvedomíte si, že vás čaká niečo skutočne špeciálne,“ povedal obranca DR Kongo Gedeon Kalulu pre fifa.com. Bývalý hráč Lorientu, ktorý pôsobí v cyperskom tíme Aris Limassol, vníma veľké odhodlanie tímu.
„Je to najväčšia súťaž zo všetkých - tá, ktorú sledujeme v televízii odmalička. Budeme hrať za svoju krv, za svoje korene. Je to neuveriteľné. Budeme hrať za krajinu so 100 miliónmi obyvateľov. Je to už 52 rokov, viac ako polstoročie, odkedy naši reprezentanti naposledy zažili vzrušenie z MS.
Nezáleží na tom, proti komu hráme. Sú to MS, takže určite narazíme na nejaké veľké mená. Sme tam, pretože na to máme. Musíme sa im pozrieť do očí bez toho, aby sme sa báli alebo boli nervózni,“ dodal Kalulu.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program skupiny K na MS vo futbale 2026
| Skupina K | Matchday 7
| Skupina K | Matchday 7
| Skupina K | Matchday 13
| Skupina K | Matchday 13
| Skupina K | Matchday 17
| Skupina K | Matchday 17