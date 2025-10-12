Ronaldo mohol ukončiť trápenie, no nedal penaltu. Portugalci boli dominantní v iných štatistikách

LISABON. Ani neúspešný pokutový kop Cristiana Ronalda napokon neobral futbalistov Portugalska o výhru nad Írskom v sobotňajšom zápase kvalifikácie MS 2026.
Úradujúci víťazi Ligy národov sú so stopercentným ziskom na čele svojej skupiny, tímy v štvorčlennom „efku“ však odohrali len po tri zápasy.
Portugalci si proti Írsku pripísali očakávané tri body, no výraznú streleckú prevahu dlho nedokázali prejaviť na skóre.
Súpera prestrieľali 30:2, z toho 6:0 na bránu a v štatistike očakávaných gólov mali vysoké číslo 3,11, zatiaľ čo Íri iba 0,08.
V 75. minúte mohol favorita upokojiť Cristiano Ronaldo, no jeho pokutový kop chytil brankár Caoimhim Kelleher.
Portugalcov napokon od straty bodov zachránil Ruben Neves, ktorý v nadstavenom čase skóroval hlavičkou.
Strelec víťazného gólu mal na drese číslo 21 na pamiatku svojho tragicky zosnulého reprezentačného spoluhráča Dioga Jotu, ktorý tento rok zahynul pri autonehode.
„Diogova sila je s nami a je vždy inšpiráciou a príležitosťou pokračovať v jeho sne, ktorý je aj náš sen. Je to špeciálna sila a dnes nás poháňala.
Je to ďalší znak zodpovednosti a nášho poslania pokračovať v Diogovom sne, ktorý je zároveň snom nás všetkých,“ poznamenal Neves.
Tréner domáceho tímu Roberto Martinez ocenil prístup svojho tímu. „Bol to zápas, aký sme očakávali. Írsko bolo lepšie, ako sme videli počas septembrového asociačného termínu.
Po zápase s Arménskom sme očakávali agresívny prístup. Hrali veľmi dobre, ale pre nás bolo dôležité nebyť nervózni, nestratiť koncentráciu, podnikať protiútoky a vytvárať si štandardné situácie.
Mali sme deväť rohov, v porovnaní s írskou nulou. Nemali ani jednu strelu na bránu. Celkovo bol výkon bez lopty veľmi dobrý.
Potrebovali sme skórovať skôr, ale naozaj sa mi páčila odolnosť tímu a fakt, že sme nestratili kontrolu a koncentráciu. Bolo to ťažko vybojované, ale zaslúžené víťazstvo,“ povedal Martinez pre RTP.