Nagy zaostal za svojim rekordom. Slováci sa na MS v plávaní do finále nedostali

V disciplíne 200 m motýlik obsadil výkonom 2:00,83 min celkovo 31. miesto, do semifinále išlo šestnásť najrýchlejších.

BUDAPEŠŤ. Slovenský reprezentant Richard Nagy nepretavil ani svoj druhý štart na plaveckých MS v Budapešti na postup z rozplávb do ďalších bojov.

"Pozeral som si jednotlivé medzičasy, plávalo sa mi tu celkom fajn, až na tú poslednú 50-tku. Stalo sa mi vlastne skoro to isté, čo na OH, len v bledo-ružovom. Je vidieť, že na túto 200-ku netrénujem.

Ale stále je to pre mňa extrémne príjemná a zábavná disciplína, ktorú veľmi rád plávam. Možno sa v nej niekam ešte posuniem," citovala Nagya tlačová správa Slovenskej plaveckej federácie (SPF).

Slovenská reprezentantka v synchronizovanom plávaní Viktória Reichová nepostúpila do finále vo voľnom sóle.

V kvalifikácii sa predstavilo spolu 28 štartujúcich, do stredajšieho finále sa prebojovalo dvanásť najlepších. Najvyššiu známku si pripísala japonská reprezentantka Jukiko Inuiová (94,5667).

"Som veľmi rada, že som sa mohla prvýkrát zúčastniť na MS, je to pre mňa skvelá skúsenosť, ktorú som doteraz nikdy nezažila. Som hrdá, že som mohla reprezentovať Slovensko a verím, že toto je len nový začiatok. Mrzí ma finálne umiestnenie, keďže som verila, že zostanem na 15. mieste.

Beriem to ako skúsenosť a o to viac budem makať pred majstrovstvami Európy, kde by som svoje umiestnenie chcela výrazne zlepšiť," uviedla Reichová podľa Slovenskej plaveckej federácie (SVF).