Slovák stratil na víťaza takmer štyri sekundy. Zlato si vybojoval športovec z Bieloruska

ME v rýchlostnej kanoistike 2026
Finále K1 na 1000 m:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Uladzislau Kravec
Neutrálny
3:24,311 min
2.
Bálint Kopasz
Maďarsko
+ 0,700 s
3.
Fernando Pimenta
Portugalsko
+ 1,005 s
7.
Samuel Baláž
Slovensko
+ 3,914 s
Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž obsadil 7. miesto na ME v portugalskom stredisku Montemor-o-Velho v disciplíne K1 na 1000 m.
V sobotňajšom A-finále finišoval so stratou 3,914 sekundy za víťazným Bielorusom Uladzislauom Kravecom, ktorý štartoval so štatútom neutrálneho športovca.
Striebro získal Maďar Bálint Kopasz (+0,700), bronz si vybojoval domáci Fernando Pimenta (+1,005).
Baláž sa predstaví na európskom šampionáte ešte v dvoch „áčkových“ finále. Najskôr v nedeľu absolvuje od 12.45 SELČ disciplínu K2 na 500 m spolu s Adamom Botekom. V rovnaký deň ho čaká ešte boj o medaily na 5000 m trati (17.25).
V rámci B-finále sa predstavila Romana Švecová v disciplíne K1 na 1000 m a obsadila 4. miesto, keď zaostala o 5,265 sekundy za víťaznou Barborou Betlachovou z Česka.