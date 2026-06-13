Slovák stratil na víťaza takmer štyri sekundy. Zlato si vybojoval športovec z Bieloruska

Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž.
Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž. (Autor: TASR)
TASR|13. jún 2026 o 12:16
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Striebro získal Maďar Bálint Kopasz, bronz si vybojoval domáci Fernando Pimenta.

ME v rýchlostnej kanoistike 2026

Finále K1 na 1000 m:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Uladzislau Kravec

Neutrálny

3:24,311 min

2.

Bálint Kopasz

Maďarsko

+ 0,700 s

3.

Fernando Pimenta

Portugalsko

+ 1,005 s

7.

Samuel Baláž

Slovensko

+ 3,914 s

Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž obsadil 7. miesto na ME v portugalskom stredisku Montemor-o-Velho v disciplíne K1 na 1000 m.

V sobotňajšom A-finále finišoval so stratou 3,914 sekundy za víťazným Bielorusom Uladzislauom Kravecom, ktorý štartoval so štatútom neutrálneho športovca.

Striebro získal Maďar Bálint Kopasz (+0,700), bronz si vybojoval domáci Fernando Pimenta (+1,005).

Baláž sa predstaví na európskom šampionáte ešte v dvoch „áčkových“ finále. Najskôr v nedeľu absolvuje od 12.45 SELČ disciplínu K2 na 500 m spolu s Adamom Botekom. V rovnaký deň ho čaká ešte boj o medaily na 5000 m trati (17.25).

V rámci B-finále sa predstavila Romana Švecová v disciplíne K1 na 1000 m a obsadila 4. miesto, keď zaostala o 5,265 sekundy za víťaznou Barborou Betlachovou z Česka.

Vodné športy

    Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž.
    Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž.
    Slovák stratil na víťaza takmer štyri sekundy. Zlato si vybojoval športovec z Bieloruska
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