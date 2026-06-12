Do finále K1 postúpila len jediná slovenská loď. Dokáže Mintálová získať aj medailu?

Do finále K1 na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Augsburgu postúpila jediná slovenská loď.
Medzi najlepšiu dvanástku sa dostala Eliška Mintálová, ktorá obsadila v piatkovej kvalifikácii piate miesto.
Dvadsaťsedemročná kajakárka, ktorá je na začiatku svojej prvej sezóny po ročnej prestávke spôsobenej materskou dovolenkou, dosiahla v jazde bez dotyku čas 104,74 sekundy.
Na najrýchlejšiu Lenu Teunissenovú z Holandska stratila 2,21 sekundy. Hranicu postupu nastavila dvanásta Emma Vuittonová na 107,36 sekundy a slovenskej „obojživelníčke“ Zuzane Paňkovej ušiel len o 35 stotín.
Zo slovenských kajakárov bol najlepší Martin Halčin, v kvalifikácii obsadil 22. miesto a na postup mu chýbalo 2,03 sekundy.