Do finále K1 postúpila len jediná slovenská loď. Dokáže Mintálová získať aj medailu?

Eliška Mintálová na OH 2024 v Paríži.
Eliška Mintálová na OH 2024 v Paríži. (Autor: TASR)
TASR|12. jún 2026 o 16:00
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V kvalifikácii obsadila štvrté miesto a stratila 2,21 sekundy na najrýchlejšiu Teunissenovú.

Do finále K1 na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Augsburgu postúpila jediná slovenská loď.

Medzi najlepšiu dvanástku sa dostala Eliška Mintálová, ktorá obsadila v piatkovej kvalifikácii piate miesto.

Dvadsaťsedemročná kajakárka, ktorá je na začiatku svojej prvej sezóny po ročnej prestávke spôsobenej materskou dovolenkou, dosiahla v jazde bez dotyku čas 104,74 sekundy.

Na najrýchlejšiu Lenu Teunissenovú z Holandska stratila 2,21 sekundy. Hranicu postupu nastavila dvanásta Emma Vuittonová na 107,36 sekundy a slovenskej „obojživelníčke“ Zuzane Paňkovej ušiel len o 35 stotín.

Zo slovenských kajakárov bol najlepší Martin Halčin, v kvalifikácii obsadil 22. miesto a na postup mu chýbalo 2,03 sekundy.

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