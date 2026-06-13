Tri šance na medailu v Čunove. Slováci zvládli rozjazdy a postúpili do finále, ženám sa nedarilo

Trojica slovenských reprezentantov Jaromír Ivanecký, Dávid Štaffen a Michal Dubovický sa predstaví v sobotnom finále zjazdu C1 na divokej vode na podujatí Svetového pohára v Čunove.
Všetci postúpili do boja o medaily z druhej rozjazdy, v ktorej Ivanecký obsadil 2. miesto so stratou 0,87 sekundy na víťazného Francúza Charlesa Ferriona.
Štaffen skončil tretí (+2,73) a Dubovický figuroval na 5. pozícii (+2,92).
Finále je na programe o 11.14 h.
V kvalifikačných jazdách neuspeli slovenské reprezentantky.
V prvej rozjazde K1 štartovala Viktória Scholczová, ktorá obsadila 20. miesto (+8,76).
Postup ušiel v rovnakej disciplíne aj jej krajanke Patrícii Šoškovej (18. priečka, +7,11).
Šošková absolvovala aj druhý pokus, no za postupovou desiatkou výrazne zaostala.