Slovenku obral o lepší výsledok nepodarený úvod finále. Triumfovala domáca reprezentantka

Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová.
Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová. (Autor: TASR)
TASR|12. jún 2026 o 18:31
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Mintálová si pripísala štyri trestné sekundy.

SP vo vodnom slalome 2026 - Augsburg

Finále K1 žien:

Poradie

Meno

Krajina

Čas (trestné sekundy)

1.

Ricarda Funková

Nemecko

98,68 s (0)

2.

Camille Prigentová

Francúzsko

+ 1,15 s (0)

3.

Klaudia Zwolinská

Poľsko

+ 2,66 s (0)

4.

Evy Leibfarthová

USA

+ 2,89 s (0)

5.

Emily Apelová

Nemecko

+ 4,46 s (0)

5.

Maialen Chourrautová

Španielsko

+ 4,46 s (2)

9.

Eliška Mintálová

Slovensko

+ 13,64 s (4)

Finále K1 mužov:

Poradie

Meno

Krajina

Čas (trestné sekundy)

1.

Jakub Krejčí

Česko

88,81 s (0)

2.

Giovanni De Gennaro

Taliansko

+ 1,96 s (0)

3.

Xabier Ferrazzi

Taliansko

+ 2,15 s (0)

4.

Martin Cornu

Francúzsko

+ 2,19 s (0)

5.

Sam Leaver

Veľká Británia

+ 2,23 s (0)

6.

Mateusz Polaczyk

Poľsko

+ 4,99 s (0)

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová obsadila deviate miesto vo finále K1 na podujatí Svetového pohára v Augsburgu.

V nemeckom stredisku zaostala o 13,64 sekundy za víťaznou domácou Ricardou Funkovou. Mintálová si pripísala štyri trestné sekundy za ťuky na tretej a štvrtej bránke.

Funková prešla trať čisto a triumfovala s náskokom 1,15 s pred Francúzkou Camille Prigentovou. Tretia skončila Poľka Klaudia Zwolinská (+2,66).

Medzi kajakármi Slovensko vo finále nemalo zastúpenie. Z víťazstva sa tešil Čech Jakub Krejčí pred Talianmi Giovannim De Gennarom a Xabierom Ferrazim.

Vodné športy

    Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová.
    Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová.
    Slovenku obral o lepší výsledok nepodarený úvod finále. Triumfovala domáca reprezentantka
    dnes 18:31
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