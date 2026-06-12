Slovenku obral o lepší výsledok nepodarený úvod finále. Triumfovala domáca reprezentantka

SP vo vodnom slalome 2026 - Augsburg
Finále K1 žien:
Poradie
Meno
Krajina
Čas (trestné sekundy)
1.
Ricarda Funková
Nemecko
98,68 s (0)
2.
Camille Prigentová
Francúzsko
+ 1,15 s (0)
3.
Klaudia Zwolinská
Poľsko
+ 2,66 s (0)
4.
Evy Leibfarthová
USA
+ 2,89 s (0)
5.
Emily Apelová
Nemecko
+ 4,46 s (0)
5.
Maialen Chourrautová
Španielsko
+ 4,46 s (2)
9.
Eliška Mintálová
Slovensko
+ 13,64 s (4)
Finále K1 mužov:
Poradie
Meno
Krajina
Čas (trestné sekundy)
1.
Jakub Krejčí
Česko
88,81 s (0)
2.
Giovanni De Gennaro
Taliansko
+ 1,96 s (0)
3.
Xabier Ferrazzi
Taliansko
+ 2,15 s (0)
4.
Martin Cornu
Francúzsko
+ 2,19 s (0)
5.
Sam Leaver
Veľká Británia
+ 2,23 s (0)
6.
Mateusz Polaczyk
Poľsko
+ 4,99 s (0)
Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová obsadila deviate miesto vo finále K1 na podujatí Svetového pohára v Augsburgu.
V nemeckom stredisku zaostala o 13,64 sekundy za víťaznou domácou Ricardou Funkovou. Mintálová si pripísala štyri trestné sekundy za ťuky na tretej a štvrtej bránke.
Funková prešla trať čisto a triumfovala s náskokom 1,15 s pred Francúzkou Camille Prigentovou. Tretia skončila Poľka Klaudia Zwolinská (+2,66).
Medzi kajakármi Slovensko vo finále nemalo zastúpenie. Z víťazstva sa tešil Čech Jakub Krejčí pred Talianmi Giovannim De Gennarom a Xabierom Ferrazim.