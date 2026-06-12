Slovenská reprezentantka postúpila do A-finále. O medaily zabojuje aj v tímovej disciplíne

Bianka Sidová.
Bianka Sidová. (Autor: TASR)
TASR|12. jún 2026 o 16:55
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Vyhrala semifinále o 0,830 s pred Švajčiarkou Widmerovou.

Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianka Sidová postúpila do A-finále K1 na 500 m na ME v portugalskom stredisku Montemor-o-Velho.

V piatok popoludní vyhrala semifinále o 0,830 s pred Švajčiarkou Franziskou Widmerovou. Sidová sa prebojovala v piatok do A-finále aj v K4 spoločne s Rékou Bugárovou, Hanou Gavorovou a Sofiou Bergendiovou.

Denis Myšák skončil v semifinále K1 piaty a v nedeľu sa predstaví v B-finále. Singlkanoista Peter Kizek dopádloval v C1 siedmy, čo nestačilo na postup do bojov o medaily.

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