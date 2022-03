PICK 6: QB Watson, obvinený zo sexuálneho násilia, sa vracia do ligy

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, keď obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Aj v sezóne 2022 vám budem prinášať šesť ultimátnych okamihov daného týždňa. So štartom novej NFL sezóny sa udial prestup, o ktorom sa bude ešte veľa hovoriť. Prejdime si ho aj my, tradične, v šiestich kapitolách.

Watson dostal svoj druhý veľký kontrakt, mal nakročené stať sa jednou z veľkých hviezd ligy, v tesnom závetrí za Patrikom Mahomesom, s ktorým prišli naraz do ligy. Takto si k nemu prisadol počas vzájomného zápasu v roku 2020.

Pick 2: Deshaun Watson – zloduch

Rok 2020 dopadol športovo zle. Billa O'Briana, hlavného trénera a generálneho manažéra Houstonu Texans v jednej osobe vyhodili ešte na jeseň. To hlavné však prišlo krátko po sezóne. Watson bol nespokojný s činnosťou klubu a požiadal o trade (výmenu do iného klubu). Klub odmietol, dúfajúc, že sa to nejako do novej sezóny napraví. Lenže, tesne na to sa začala valiť špina.