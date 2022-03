Pick 6: Dá sa kúpiť play off? V NFL sa otvoril trh s voľnými hráčmi

Mať špičkového rozohrávača, ktorý stojí o tridsať miliónov dolárov menej ako súperov QB je najväčšia konkurenčná výhoda, akú NFL klub môže mať. Pretože tých tridsať miliónov dolárov, to sú dvaja - traja výborní hráči vo vašom kádri, ktorých by ste inak nevedeli zaplatiť.

Rýchly receiver v závere sezóny ukazoval veľkú formu a je dôležité, že ho bude mať Herbert opäť k dispozícii. A potom to udrelo ešte trikrát a to na to isté miesto. Blesky priviedli do obrany najskôr OLB Khalila Macka (trade s Bears), potom podpísali top kornera na trhu CB J.C. Jacksona na päť rokov za 82,5 miliónov a vystužili behovú obranu DT Sebastianom Joseph-Dayom.

Chargers ofenzíva bola posledné dva roky ozaj vitálna, no výkony mužstva sa zadrhávali v obrane. Teraz dostal Head Coach Brandon Staley možnosť obnoviť časy svojej slávy, keď bol šéfom obrany v Rams. Passrush duo Bosa – Mack môže patriť k trom najlepším v lige. Secondary v zložení J.C. Jacskon - Derwin James a Asante Samuel Jr. im zas môže dopriať potrebnú pol sekundu navyše k tomu, aby sa passrush dostal až na súperovho quarterbacka.

Ak by sa NFL vyhrávala na papieri, mohli by sme pokojne pasovať Chargers na hlboký postup do play-off a výhru trofeje. Lenže na papieri sa nič nevyhráva a Chargers ešte z čias San Diega boli pravidelne krásne chrumkaví v offseason a potom do tla zhoreli v sezóne. Každopádne, Blesky to majú krásne nabité, vstupujú do obdobia 2-3 rokov, kedy môžu mať maximum talentu v kádri. Môže to byť elektrizujúca jazda.

Pick 2: Russell Wilson jazdí za Broncos

Po správnosti by som vlastne mal začať tu, pretože odchod legendy Seattleu Seahawks do Denveru Broncos bola TÁ prvá veľká kocka domina, ktorá všetko spustila. Či Wilson alebo Rodgers odídu sa debatovalo od minulej sezóny. Výsledok je vlastne veľmi prekvapivý a komplexný, no zastaňme najskôr pri Russellovi.