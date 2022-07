Pick 6: Žiadne platové stropy? Takto by vyzeral najdrahší tím NFL

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Aj v letnej prestávke je o čom písať. Dnes sa budeme venovať zeleným papierikom s portrétmi amerických prezidentov. Pick 1: Koľko stojí klub NFL? Pomerne populárnym spôsobom ako sa pozrieť na šport je všimnúť si trhovú hodnotu významných klubov. Ide zväčša o závratné číslo, ktoré sa dobre vyníma v nadpisoch článkov.

Ozajstnú trhovú hodnotu športových klubov však poznáme skôr sporadicky – v okamihu keď klub naozaj prechádza od jedného majiteľa k druhému.

Ale aj tá odhadovaná – na základe popularity športu, danej značky, jeho úspechov, aktív – je zaujímavá. Keď už pre nič iné, tak aby nám potvrdila marketingovú silu, ktorá je úplne neúprosne odvodená od popularity. Predpokladám, že každý pozná oba španielske giganty, FC Barcelona a Real Madrid, ktorých hodnota sa odhaduje na úrovni 4,75 miliardy dolárov. O niečo menej, okolo 4,2 miliardy majú na visačke Bayern Mníchov, Manchester United. Môžu nám poslúžiť ako meradlo pre ďalšie údaje.

Naftár Jerry Jones sa dlhé roky snažil dostať do klubu majiteľov NFL. Najskôr sa snažil získať San Diego Chargers, nakoniec v roku 1989 kúpil Dallas Cowboys. Za dobrú cenu 60 miliónov dolárov. Predošlý majiteľ dal za Cowboys 85 miliónov, takže klub predal so stratou. Pretočme list do súčasnosti a len spomeňme vstup Fox Sports na americký trh, ktorý bol astronomickou finančnou injekciou a poďme sa pozrieť na cenovku. Stojí tam, čierne na bielom - 5,7 miliardy dolárov. Cowboys sú od roku 2016 najhodnotnejšou športovou značkou na svete.

Ceny NFL klubov veľmi rýchlo akcelerujú a pochopiteľne to súvisí s tým, ako dominantnými sú na mediálnom a reklamnom trhu. Máme k dispozícii aj „hard data“. Carolina Panthers boli predaní v roku 2018 novému majiteľovi za dve miliardy dolárov. David Tepper, ktorý Panterov kúpil, je s majetkom cez 16 miliárd dolárov najbohatší majiteľ v NFL a podľa Forbes číslo 103 na svete. Pred pár dňami prišlo k ďalšiemu predaju NFL klubu. Čo je inak vec veľmi raritná, keďže NFL klub je vzácna vstupenka, ktorej sa len tak nechcete vzdať. Denver Broncos predali dedičovi Walmartu za 4,5 miliardy dolárov.

Zdvojnásobenie ceny za štyri roky? To hovorí za mnohé. Mimochodom v Top 10 najhodnotnejších športových klubov sú ešte New England Patriots a New York Giants (okolo 4,4 miliardy dolárov). Pick 2: Pred dolárom sú si všetci rovní Americké ligy profesionálneho športu, aspoň tie najväčšie, sa vyznačujú dvoma veľkými odlišnosťami od tých európskych. Tou prvou je, že sú uzatvorené. Nevypadáva sa z nich, ani sa do nich nepostupuje. Fungujú ako uzatvorený klub pre vyvolených. O to sa kedysi pokúšala u nás Liga majstrov a asi dvadsať minút existujúca Superliga. Druhým rozdielom, z pohľadu článku podstatným, je platový strop. Geniálny vynález, ktorý zabezpečuje v ligách a aj v NFL paritu. Dôkaz? Žiadny tým nevyhral dva Super Bowly po sebe od triumfov Patriots v rokoch 2003 a 2004.

Žiadne mužstvo NFC East nevyhralo po sebe dva divízne tituly od roku 2004. To je to, čo robí NFL tak úžasne dramatickou a pozerateľnou. Ako to funguje? Liga určuje dolnú a hornú hranicu platového stropu (salary cap), v ktorej sa mužstvá musia hýbať. Nemôžu minúť menej a nemôžu minúť viac. Za žiadnych okolností. Žiadne poplatky z luxusu a podobné veci, proste tvrdá hranica. To je jeden z dôvodov, pre ktorý je pre akékoľvek mužstvo nemožné dlhodobo udržať pohromade víťazný tím. Pretože hviezdy mužstva zdražejú a už sa všetky do zostavy nezmestia.

Salary cap každý rok hýbe a závisí od príjmov ligy. Čím je liga bohatšia, tým je viac miesta na platy hráčov. Uplynulá sezóna bola po veľmi dlhom období prvá, kedy cap výrazne klesol a narobil klubom problém. Súviselo to pochopiteľne s pandémiou a prázdnymi štadiónmi. Očakáva sa, že ďalšie roky bude opäť rásť a to raketovo, keďže prichádzajú veľké zisky z nových, rekordných predajov televíznych práv. Ten aktuálny je 208,2 milióna dolárov. Pick 3: Králi účtovných kníh Salary cap je pomerne komplikovaná záležitosť. Každý rok sa ohlási jeho výška v určitom predstihu a k začiatku novej sezóny sa musí doň každé mužstvo zmestiť. Zmestiť sa doň znamená, že najskôr 51 najdrahších zmlúv (v offseason) a potom celý základný káder (53 hráčov) musia byť menšie alebo rovné capu. Veľkú úlohu v tom hrá spôsob, ako sa formujú hráčske kontrakty. Tie sa totiž skladajú z rôznych položiek. Garantovaných peňazí a negarantovaných.

Zo základného platu, podpisového bonusu, prémii, z bonusov za zostavu a mnoho ďalších. Je to komplikované, aj moje pochopenie je skôr povrchné. Zásadné však sú dve zložky – základný plat a podpisový bonus. Základný plat sa ráta do platového stropu celý, podpisový bonus sa rozráta na 5 rokov. Vďaka tomu sa dá manipulovať s účtovnou podobou sumy. Nech sa páči príklad. Dajme tomu, že Saquon Barkley, RB Giants by dostal novú zmluvu na šesť rokov a šesťdesiat miliónov dolárov. Ak by to bolo celé ako základný plat, tak by sa každý rok rátal Barkley za 10 miliónov ročne do stropu. To je celkom dosť.

Ale ak dostane 30 miliónov ako podpisový bonus a 30 miliónov základný plat, tak je situácia iná. Jeho hodnota proti stropu je 5 miliónov (plat) + 3 milióny (pätina podpisového bonusu), teda o dva milióny menej. Barkley dostane tie isté peniaze, ale v účtovnej knihe sú menšie a za tie dva milióny ročne zaplatiť nejakého nováčika. Pravda, ak by napríklad Barkleyho po troch rokoch vyhodili, zvyšné dve pätiny podpisového bonusu by sa okamžite premietli do rozpočtu ako tzv. dead money. Takéto čarovanie s peniazmi slúži na to, aby sa mužstvá vedeli dočasne posilniť, napumpovať, ale vždy ich to časom dobehne. Aj keď opakovane môžu prerábať zmluvy a kopať časť peňazí účtovne do budúcnosti, raz ich to dobehne. Veľmi dlho takto fungujú napríklad New Orleans Saints, ktorí boli pred sezónou takmer 70 miliónov nad capom a veľkú časť toho poodkladali do budúcna.

Pick 4: Rozohrávači berú veľké peniaze Doteraz sme si hovorili, ako sa platový strop tvorí. Teraz si poďme povedať, ako sa míňa. Nik si neodkrajuje viac ako najlepší quarterbackovia. Tak, ako je ich pozícia v mužstve nenahraditeľná, tak je v podstate aj nezaplatiteľná. Dokonca za jedno z prekliatí platového stropu sa považuje to, že rozohrávači si z neho berú stále väčšiu časť. Tým pádom zostáva menej peňazí na zvyšok tímu.

Platy QB sa počas pár rokov prehnali okolo 30 miliónov za rok, cez 40 miliónov za rok a dostali sa k päťdesiatke. A to všetko naozaj trvalo menej ako desať rokov. Myslím si, že ďalších desať rokov nie je vzdialený čas, kedy niekto dostane neskutočných 100 miliónov na rok. Ako to vyzerá aktuálne? Najdrahšími piatimi QB sú Aaron Rodgers (200M/4r), Deshaun Watson (230/5), Patrick Mahomes (450/10), Josh Allen (258/6) a Derek Carr (121,5/3). V závetrí čaká na zmluvu Lamar Jackson a o rok Justin Herbert a Joe Burrow.

Pochopiteľne z nej vyplývajú dve veci: Tom Brady, najúspešnejší QB histórie, nebol nikdy najlepšie plateným QB. Je úplne pochopiteľné, že to súvisí. Ak chcete mať silný tím, nemôžete si nechať celý koláč pre seba. Tak isto platí druhá vec – je neskutočne ťažké vyhrať titul s QB, ktorý má druhý (veľký) kontrakt. To sa podarilo naozaj iba pár hráčom. Akonáhle začnú rozohrávači papať peniaze, klub čelí veľmi strmému kopcu. Pick 5: Horúce letné kontrakty Hladní po zelených bankovkách sú pochopiteľne všetci hráči, nielen rozohrávači. Na každej jednej pozícii, alebo takmer na každej, sa neustále posúva hranica platov. K tým najdrahším tradične patria ľavý tackle, edge rusher a wide receiver. Súvisí to s ich vplyvom na hru. Pomerne dlho bolo ekonomicky a športovo výhodné uprednostňovať skvelých cornerov pred edge, pretože proste stáli výrazne menej. Ale hráči ako Jalen Ramsey už túto medzeru rýchlo stierajú. Toto leto bolo v znamení explózie kontraktov pre wide receiverov.

Musím povedať, že som bol trochu prekvapený, pretože dobrých receiverov je na trhu veľmi veľa a myslím si, že v strednodobom horizonte ich čaká osud running backov – len málo z nich dostane druhý veľký kontrakt a v ešte menej prípadoch to bude dávať zmysel. Fakt však je ten, že toto leto sa prepisovali historické tabuľky. Zoraďme si receiverov od najväčšej kôpky po najmenšiu (no stále dosť veľkú).

Tyreek Hill dostal od Dolphins 30 miliónov na rok (120/4), Davante Adams 28,25M (141/5), DeAndre Hopkins si drží tretie miesto s 27,25M. Za ním sú Stefon Diggs s 26M a A.J. Brown, ktorý dostal od Eagles 25M (100/4). Až na šiestom mieste je víťaz Super Bowlu (a jeho MVP) a najlepší receiver posledného roka, Cooper Kupp, s 22 miliónmi na túto sezónu. Pick 6: Kto sú najdrahší hráči na pozíciách? Poďme si toto rozprávanie o peniazoch uzatvoriť prehľadom vybraných pozícii. Kto zarába najlepšie je v NFL veľmi premenlivá informácia. Pre veľa top hráčov je súčasťou rokovania o novej zmluve dôležitá podmienka, aby boli najlepšie platený na svojej pozícii. Je v tom kus ega pochopiteľne, ale paradoxne to pomáha aj ostatným hráčom. Z najlepšie platených kontraktov sa totiž odvíjajú bonusy a platby pre ostatných hráčov, napríklad v prípade franchise tagu.

Ako by vyzeral ALL MONEY TEAM 2022? QB: Aaron Rodgers, Packers - 50,3M

WR: Tyreek Hill, Dolphins - 30M

RB: Christian McCaffrey, Panthers - 16M

TE: George Kittle, 49ers - 15M

OL: Trent Williams, 49ers - 23M

EDGE: T.J. Watt, Steelers - 28M

DL: Aaron Donald, Rams - 31,5M

CB: Jaire Alexander, Packers - 21M

LB: Darius Leonard, Colts - 19,7M

S: Minkah Fitzpatrick, Steelers - 18,4M * Za menom hráča uvidíte jeho aktuálny cap hit pre tento rok