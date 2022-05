Pick 6: Prvý zápas sezóny môže byť predzvesťou Super Bowlu

Áno je to tak, NFL vie urobiť aj zo zverejnenia rozpisu sezóny veľkú vec. Vo štvrtok v noci odštartoval trojhodinový program, v ktorom sme sledovali jednak ako vznikol samotný harmonogram, ale aj čo všetko implikuje.

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov.

Či je to prime time alebo nie. Či je to krátky týždeň alebo dlhý. Či je jedno z mužstiev po svojom voľnom týždni alebo po cestovaní cez celý kontinent a podobne.

Stará pravda totiž hovorí, že nie je dôležité iba to s kým hráte, ale aj kedy hráte.

A ešte musíte zobrať do úvahy napríklad turné veľkých kapiel, ktoré sa hrá na tých istých štadiónoch a termínovo môžu kolidovať so zápasom NFL.

Tým, že zápasy si rozoberajú až štyri televízie, pričom každá má svoj vysielací čas, musia autori rozpisu dbať na to, aby dostatok veľkých zápasov bol vo štvrtok v noci, v nedeľu v noci, v pondelok v noci a medzi tým.

Rozpis zápasov sa pripravuje niekoľko mesiacov v najväčšej tajnosti a snaží sa vybalansovať férovosť voči klubom (striedanie doma – vonku alebo cestovanie) so záujmom televízií.

Fanúšikovia a tréneri mesiace čakajú a odrazu je to tu. Výhra, alebo prehra. Jednoducho realita. Na prvé kolo sa teda naozaj čaká ako na Vianoce. Tento rok si „jeho rodičia“ dali záležať a prichystali hneď niekoľko krásnych darčekov.

Často sa hovorí, že prvé kolo ligy je takmer ako Super Bowl. Celé tie mesiace čakania, dúfania, debatovania sa konečne pretavia do reálnych zápasov.

Je to veľmi jasná indikácia toho, ktoré mužstvá považuje za favoritov liga samotná.

Raiders a Chargers si zopakujú zápas posledného kola so šokujúcim záverom a v pondelok v noci si Russell Wilson užije svoj prvý zápas v drese Broncos – kde inde ako na svojom predošlom pôsobisku - Seattle Seahawks.

Pri tých druhých môže zohrávať úlohu, že jednoducho mužstvo s kontroverzným kontraktom Deshauna Watsona nechcú tlačiť do popredia.

Pick 4: International Games

NFL neustále expanduje a tlačí sa ďalej do sveta. Súčasťou toho je už desaťročie aj séria zápasov, ktoré sa hrajú mimo USA. Tento rok sa môžu neamerickí fanúšikovia amerického futbalu tešiť na mimoriadne zaujímavú štvoricu zápasov.

V Mexiku odohrajú svoj zápas San Francisco 49ers a Arizona Cardinals. Dve mužstvá s ambíciou postúpiť do play off, navyše divízni rivali. V Cardinals sa bude chcieť ukázať Kyler Murray – predpokladám, že už vtedy bude s novou zmluvou.

V 49ers by mal byť štartujúcim QB mladý Trey Lance. Zápas to môže byť skvelý, ale asi veľa z čitateľov týchto riadkov nebude cestovať do Mexika.

Ďalšie štyri zápasy sú však úplne iný príbeh.

NFL sa prvýkrát v histórii predstaví v Nemecku a bude to veľká sláva. Do Mníchova príde samotný Tom Brady a spolu s "Bukaniermi" bude čeliť Seattlu Seahawks. Síce už bez Wilsona, ale nepochybne s obrovskou fanúšikovskou podporou.

Seahawks aj Tom Brady (bez ohľadu na klub) patri k najpopulárnejším značkám v Európe a záujem o lístky už prejavilo viac ako pol milióna ľudí.

V tradičnej Mekke európskych zápasov, v Londýne sa odohrá ďalšia trojica výborných duelov. Príde aj spomínaný Wilson, no už zo svojimi Broncos bude hrať proti Jaguars.

Saints sa predstavia v dueli o postup do play off s Vikings no a perličkou nad všetky je zápas Giants proti Packers. Dva ikonické, storočné kluby s obrovskou fanúšikovskou podporou na celom svete.

Navyše, Green Bay putujú za oceán vôbec prvýkrát vo svojej histórii. Ako úplne posledný klub v NFL odohrajú tento typ zápasu, dokonca ako svoj domáci.

Mám informácie zo slovensko-českých fanklubov Packers a Seahawks, že sa chystajú mohutné výpravy, sám sa tiež budem snažiť vyhrať klikaciu lotériu a získať lístok do Londýna. Ak sa podarí, rozhodne z toho bude špeciálny článok.