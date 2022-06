Pick 6: Americký futbal? Spoznajte konečne najlepší šport na svete

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Aj v letnej prestávke je o čom písať. Dnes vám poviem prečo je americký futbal najlepší šport na svete. Autora tejto rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s VLADOM KUREKOM. Pick 1: Obrnené šachy „Americký futbal je najfascinujúcejší, najdramatickejší a najzaujímavejší šport. Dá sa s tým nesúhlasiť, dá sa s tým polemizovať, ale to je asi tak všetko, čo sa s tým dá urobiť“.

Tak nejak by to povedal Jára Cimrman a ak dovolíte, ja to len trochu rozvediem. Klasicky do šiestich bodov. Ak americký futbal nepoznáte alebo ste ho videli raz v televízii len na pár minút, viem čo si myslíte. Nekonečná nuda. Pár sekúnd sa tam niekto hýbe a potom tri minúty reklama. Ako človek, ktorý fandil v osemdesiatom ôsmom van Bastenovi a spol., v deväťdesiatom treťom Air Jordanovi a v dvetisíc desiatom kričal s miliónmi Slovákov „Kopúnek!“ keď sme vyradili majstrov sveta, vám môžem zodpovedne povedať, že americký futbal je dynamickejší a akčnejší šport ako futbal, či hokej. Jeho problémom je, že sa toho v štyroch sekundách udeje tak veľa, že neskúsené oko nevie čo sledovať a preto nevidí nič zaujímavé. Akonáhle však trochu rozlúštite dej na ihrisku zistíte, že naozaj je o čom.

Začnime pravidlami. Americkému futbalu sa hovorí obrnené šachy, pretože naozaj viac ako európsky futbal to svojou premyslenou stratégiou postupného získavania územia pripomína šach. Prvým unikátom oproti iným športom je, že sa tu hrá na čistý čas (ako v hokeji) a zároveň aj na hrubý čas (ako vo futbale). Je vyslovene na útočiacom mužstve, podľa toho aký typ hry si zvolí, či sa po skončení hry čas zastaví alebo nie. Už to samotné otvára zaujímavé strategické možnosti. Ak vyhrávate, volíte hry, ktorými čas míňate. Ak prehrávate, volíte také, aby vám čas zostal.

Každé mužstvo sa v týždni pred zápasom naučí približne šesťdesiat konkrétnych útočných hier, ktoré potom využíva. Každá jedná hra je vopred presne nadizajnovaná. Všetkých jedenásť hráčov útoku v nej vykonáva presne dohodnutú akciu a to často na milimeter presne. To všetko preto, aby niekde v obrane vzniklo to jedno pol sekundové okno, ktoré treba využiť. No a obrana sa snaží z rozostavenia, z malých natočení hráčov, ich pohybov a z kontextu uhádnuť, čo útok chystá a reagovať na to svojím ťahom. Ako vravím: šachy. Pick 2: Tí najlepší z atlétov Videl som svojho času seriózny článok na tému, o koľko viac olympijských medailí by USA mali, ak by neexistoval americký futbal. Je na tom kus pravdy. V NFL sa pohybuje množstvo športovcov, ktorí by v šprinte, skoku do diaľky, v basketbale či v silových disciplínach patrili k absolútne najlepším na svete.

Aj preto je NFL Combine tak sledovaná záležitosť. Kde inde vidíte stotridsať kilových obrov, ktorí bežia 40 yardov (36,56m) pod päť sekúnd? V televízoroch to pochopiteľne nie je úplne vidieť, pretože kamery majú tendenciu posúvať naše vnímanie rozmerov, no meter deväťdesiat a sto kilo svalovej hmoty, je v NFL úplne normálna veľkosť. Ak by sa hráč typu Calvin Johnson prešiel okolo nejakého nášho športoviska, vyzeral by ako chlap medzi deťmi. Nie nadarmo mu hovorili Megatron. Pozrite si, ako pri svojej výške a najmä váhe behá DK Metcalf alebo napríklad ako skáče Saquon Barkley. Pick 3: Obrovská úloha fanúšikov Neviem či existuje veľa iných športov, kde majú fanúšikovia tak priamy dosah na dianie na ihrisku. Ako som už spomínal, v americkom futbale je málo improvizácie. Vo väčšine prípadov ide o do detailu dohodnutú akciu. Lenže o ktorú? Hráči majú na zápas pripravené desiatky akcií a tesne pred útokom sa quarterback rozhodne, ktorú konkrétnu idú hrať. A ohlási ju kódom svojím spoluhráčom. A teraz si predstavte, že na štadióne je sedemdesiattisíc ľudí, ktorí presne v tom okamihu hučia, bučia, trúbia. Robia zámerný hluk, aby QB nepočul dobre signál v prilbe a aby ho už vôbec nepočuli spoluhráči okolo neho.

A to najmä, ak chce v poslednej chvíli urobiť zmenu akcie/ hry (adjustment). To vedie k chybnej komunikácii, penaltám a strate územia, či downu. Naozaj, diváci vedia výrazne pomôcť svojej obrane a hlukom sťažiť útoku jeho prácu. Nie nadarmo sú ofenzívnej penalty, keď sa napr. lineman pohne skôr ako je povolené, často pripisované domácim divákom ako ich práca.

Pochopiteľne záleží od nadšenia a aktivity divákov. Vedieť každý obranný down robiť hluk a obzvlášť tretie downy a celú redzone počas troch hodín je celkom makačka. V NFL je niekoľko štadiónov, ktoré sú svojím hlukom povestné. K špičke patria Arrowhead (domov Kansas City Chiefs), držiteľ Guinessovho rekordu v hluku a Century Link stadium v Seattli. Fanúšikovia Seattlu Seahawks sú považovaní za najhlučnejších a najaktívnejších v lige. Sú doslova dvanástym hráčom obrany a dokonca sa tak aj oficiálne nazývajú (the 12s). Číslo 12 preto nemôže nosiť žiaden hráč na drese. Pick 4: Play-off od prvého zápasu V čase, keď píšem tieto riadky vrcholia semifinále NHL. Úžasné výkony všetkých štyroch mužstiev, obrovské nasadenie. Veď už sú v hre iba štyri mužstvá (niekto by povedal, že reálne dve). V NFL sa toto deje od samého začiatku, od prvého zápasu prvého kola. Myslíte si, že preháňam? Čítajte ďalej. NFL má veľmi krátku sezónu. Základná sezóna sa hrá sa od septembra do januára, a každé mužstvo počas nej absolvuje iba sedemnásť zápasov. Prečo sa v tej istej fáze sezóny odohrá viac ako stopäťdesiat zápasov v bejzbale, osemdesiat dva v hokeji a basketbale, ale iba sedemnásť v americkom futbale?

Pretože nie je v ľudských silách odohrať ich výrazne viac. Mužstvá už aj tak často končia sezónu bez najväčších hviezd, ktoré vyradili rôzne zranenia. Málo zápasov zároveň znamená obrovský význam každej jednej výhry, či prehry. Hráte sedemnásť zápasov, na postup do play-off potrebujete pravdepodobne desať a viac výhier. Zatiaľ čo v hokeji môžete ťahať zlú šnúru, prehrať povedzme štyroch-päť zápasov po sebe a povedať si, „takto to ďalej nejde, musíme pridať“, v NFL sú dve prehry po sebe na úrovni poslednej výstrahy. Predstavte si, že vám žreb prihrá na úvod úradujúceho šampióna a v druhom kole konferenčnú jednotku minulej sezóny. Ľahko môžete začať 0-2. V každom inom športe je to „nič sa nedeje“. V NFL je čas na paniku. Iba dvanásť percent mužstiev, ktoré začnú 0-2 sa dostane do play-off. Preto v NFL neexistujú oddychové či nudné zápasy, ktoré treba pretrpieť. Každý jeden je sviatkom pre divákov a bojom o všetko. Mužstvo, ktoré naposledy začalo 0-2 a vyhralo Superbowl sú New York Giants v sezóne 2007. Pozrite si, ako im do poslednej chvíle nikto neveril, toto je jeden z nádherných príbehov športu.

Nielen základná časť sezóny je intenzívnejšia než akýkoľvek iný šport. V play-off sa to ešte zvýrazní. V NFL sa nehrá play-off na série (vyhrať tri či štyri zápasy a ísť ďalej). Play-off sa hrá systémom „One and done“. Jeden zápas, víťaz ide ďalej, porazený do.... domov. Tým sa pochopiteľne opäť stierajú rozdiely medzi mužstvami. Pretože, ak nás niečo šport naučil, tak to, že v jednom zápase je možné všetko. Aj to, že Púchov remizuje s Barcelonou. Pick 5: Čo v NFL nenájdete? V NFL nájdete všeličo, ale nenájdete tam Neymara, do ktorého fúkne vánok a on padne. Nenájdete tam Robena, ktorý si kľučkami bude pýtať penaltu a komentátora, ktorý by to pochválil ako dobrú prácu.

NFL je extrémne tvrdý, no férový šport. Penalty sú v drvivej väčšine technického charakteru, no samozrejme existujú aj klasické, útočné či obranné fauly. Čo však vôbec neexistuje, je simulovanie. Tak isto nenájdete zápas, kde by ste sa báli zobrať so sebou dieťa, alebo si sadnúť medzi súperových fanúšikov.

Tak isto nenájdete v lige klub, ktorý si za ropné peniaze kúpi najlepších hráčov sveta. Hodnota Dallasu Cowboys môže byť pokojne cez 6 miliárd dolárov (!), ale vďaka platovému stropu ligy má rovnako drahý (silný) káder ako mužstvá z Buffala, Caroliny, či Clevelandu. V NFL môže byť absolútnou ikonou ligy nielen mužstvo z bohatého Bostonu, ale aj z maličkého Green Bay, ktoré má počet obyvateľov asi ako Petržalka. Vďaka tomu majú všetky mužstvá šancu, vďaka tomu si žiadne mužstvo nevie úplne dlhodobo udržať najvyššiu úroveň a každý rok sa dráma zvaná nový ročník píše odznova. Pick 6: Ikonické okamihy O NFL by sa toho dalo porozprávať ešte veľmi veľa. V júlovom článku sa pozriem na tento šport cez peniaze, verím, že to bude mať pre vás cenu. Dnešné uvedenie do obrazu by som chcel ukončiť pár ukážkami toho, aký úžasný šport to je. Nie nadarmo sa hovorí, že občas obraz vydá za stovky slov. Začnime niečím jednoduchým, ako je chytenie lopty, hoci ste faulovaný, troma prstami, pre touchdown. Ak loptu nehádžete, tak s ňou beháte. Takto sa v roku 2010 stretli v play-off nasadení Saints s podceňovanými Seahawks a running back Marshaw Lynch zapol povestný beast mode.