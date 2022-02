Pick 6: Čakajte nečakané. Bengals sú senzačne v Super Bowle

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, keď obranca nielen, že prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Nová pravidelná rubrika na Sportnete týždeň čo týždeň zachytáva šesť ultimátnych okamihov hracieho kola, vrátane súbojov v play off. Po konferenčných finále sme spoznali účastníkov Super Bowlu. Autora tejto rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s VLADOM KUREKOM. Pick 1: Vládcovia džungle? (Chiefs vs Bengals 24:27 po predĺžení)

Počas druhej štvrtiny to bolo 21:3 pre domácich Chiefs a live feed na twitteri sa hemžil analýzami typu: „Možno by Kansas mal hrať vo finále proti Rams a 49ers dohromady, nech je to aspoň trochu výzva.“ Cincinnati bolo zabudnuté, odložené. Lenže Joe Burrow je „unavený z toho byť outsiderom“. Bengals sa vrátili do hry, otočili zápas a nakoniec vyhrali.

Napriek tomu, že v prvých minútach zápasu stratili svojho TE C.J. Uzomaha, postupne našli pôdu pod nohami a začali pridávať yardy a body. Bez Uzomaha a so stráženým Ja´Marrom Chaseom (nachytal iba 54 yardov, pozn. red.) sa hlavným pilierom útoku stal Tee Higgins so 103 yardami. Súčasťou tých yardov boli aj tie rozhodujúce, keď chytil Burrowovu prihrávku v predĺžení pre prvý down a dostal svojho kickera na dostrel field goalu. Evan McPherson je síce nováčik, ale ešte sa v play-off nepomýlil.

Poďme však k hlavnému menovateľovi obratu Bengals. Pred dvomi rokmi boli Bengals najslabším tímom ligy, zobrali Burrowa ako draftovú jednotku, no v prvej spoločnej sezóne vyhrali iba štyri zápasy zo šestnástich. Pravda, Burrow v polovici sezóny skončil so zraneným kolenom. Pretočme kalendár o ďalší rok a Burrow a spol. budú hrať Super Bowl. Neskutočná zmena, ktorá bude motivovať aj strašiť všetkých, ktorí sa pokúsia o čosi podobné. Bengals majú ďaleko od výborného mužstva. Ich obrana je síce posilnená, ale priemerná a ofenzívna línia podpriemerná. No majú mladého quarterbacka, ktorý stelesňuje víťazný typ.

Nie je super atlét ako Lamar Jackson, nemá tak krásne dlhé lopty ako Justin Herbert alebo Josh Allen, ale jeho odhodlanie, herná inteligencia to vyvažuje. Spôsob akým Burrow unikal passrushu v kritických okamihoch a predlžoval hry bol pre zápas rozhodujúci. Akoby sa hral na slávnejšieho Patricka Mahomesa. Uvedomujem si, že odkedy táto rubrika vznikla každý týždeň píšem o Bengals. O tíme, o ktorom by sme pred dvoma rokmi ani nevedeli. Aj taká krásna je NFL. Pick 2: Prečo prehrali Chiefs? Jednou z veľkých záhad tohto ročníka budú Kansas City Chiefs. Jednak ako hrali celú sezónu a tiež ako ju zakončili. V závere polčasu bolo nad slnko jasnejšie, že Chiefs sú ofenzívne na inej planéte ako súper. Z troch útokov dali tri TD a pokračovali v krasojazde z predošlého zápasu. Čo sa vlastne stalo? Odpoveď úprimne nepoznám a myslím, že sa o nej bude špekulovať celú offseason. Kansas a Patricka Mahomesa ako keby zrazu vyplo.

Stalo sa to tesne v závere polčasu, keď zverenci Andyho Reida štvrtýkrát klopali na endzónu. Mali tri body takmer isté, ale skúšali pridať štvrtý touchdown. Mahomes však vyskratoval, hodil nepochopiteľne loptu dozadu na Tyreeka Hilla a nielen že Chiefs neskórovali, ale aj minuli čas a išli do kabíny bez bodov.

Rýchlo pretočím na záver druhého polčasu. Minúta do konca. Chiefs prehrávali o tri body, mali 1st & goal. Field goal im zaručí predĺženie, touchdown ich môže poslať do tretieho Super Bowlu po sebe. Opäť však prišiel mentálny a herný kolaps. Snaha uhrať touchdown, a zároveň minúť všetok čas, viedla takmer ku katastrofálnemu fumblu. Nakoniec z toho bolo predĺženie, ale "Mahomes magic" bola preč.

Medzi týmito dvoma hrami bol pochopiteľne celý druhý polčas, v ktorom Chiefs útok vlastne neexistoval. Iste, dá sa hovoriť o zlepšení obrany Bengals, prvé reakcie múdrejších hláv ako je moja však tvrdia, že k výraznej zmene neprišlo. Bengals nezačali hrať niečo úplne iné. Útok Chiefs jednoducho prestal klapať. Tyreek Hill a Mecole Hardman boli zachytení, ako sa hádajú na lavičke. A na ihrisku sme ich potom prakticky nevideli.

Toto môže byť definujúca prehra Mahomesa a Kansas. Pred rokom prehrali vo finále, pretože ich ofenzívna línia nebola schopná odolať tlaku súpera. Pre zaváhania tento rok a podivné vypnutie v play-off neexistuje jasná odpoveď. Náčelníci ju však budú musieť nájsť a radšej skôr ako neskôr. Pick 3: Rams prepisujú históriu (Rams vs 49ers 20:17) Päťdesiatštyri rokov sa nestalo, aby v Super Bowle hralo domáce mužstvo. Prvýkrát sa to stalo vlani a tento rok sa to hneď opakuje. Posledný zápas sezóny sa hrá v Los Angeles a nastúpia naň aj domáci Rams. Pravda, aby to bolo zaujímavejšie, budú oficiálne vedení ako hosťujúce mužstvo. Hlavný tréner Sean McVay priviedol svojich zverencov do Veľkého zápasu druhýkrát v kariére. Tento druhý pokus je pre neho isto veľkou vecou, pretože v konferenčnom finále uspel proti svojmu kamarátovi Kyleovi Shanahanovi, s ktorým ťahal strašidelnú bilanciu šiestich prehier po sebe.

Veľa sa pred zápasom hovorilo, že to bude duel trénerov a že pôjde o to, či McVay vyženie Shanahana zo svojej hlavy. Je možno prekvapujúce, že vo výsledku obaja tréneri mali skôr slabší deň, urobili niekoľko zvláštnych rozhodnutí a o výhre sa rozhodlo naozaj v individuálnej kvalite na ihrisku. Rams pri svojej výhre prekonali desaťbodovú stratu v poslednej štvrtine a boli pri tom všetky veľké mená. Cooper Kupp so 142 yardami a dvoma touchdownami, Odell Beckham Jr. so 113 nachytanými yardami a Aaron Donald s kruciálnymi defenzívnymi hrami v posledných minútach. Tento Donaldov zákrok v štatistikách neuvidíte, ale bol klincom do zápasu.

A ak si pamätáte, nedávno som písal, že na nikom nie je taký tlak v tomto play-off ako na Matthewovi Staffordovi. Talentovaný hráč s nie najlepšou povesťou takto pred rokom v mexickom Cabo podal ruku McVayovi na súhlas, že príde z Detroitu do Los Angeles. A teraz idú spolu do Super Bowlu. Osobne som Staffordovi veľmi prial úspech, možno až premotivovane som vsadil pár peniažkov na to, že bude MVP sezóny. Tým nebude... Avšak jeho výkony na začiatku sezóny boli výborné a hoci v závere základnej časti hádzal veľa INT, do play-off sa skoncentroval a je zatiaľ všetkým, čo jeho mužstvo potrebuje. A hráči ako Kupp z toho profitujú.



Pick 4: Posledný zápas Garoppola? Finále NFC konferencie malo byť duelom dvoch elitných trénerov a tiež súbojom dvoch rozohrávačov, na ktorých liga pozerá trochu cez prsty. A zatiaľ čo Stafford vyhráva, Jimmy G neprekročil svoj tieň a po nevýraznom výkone sa spolu s mužstvom so sezónou rozlúčil. Je vysoko pravdepodobné, že sme videli jeho posledný zápas v červeno-zlatom drese. Úprimne, ťažko posúdiť prínos a kvalitu Garoppola. Na jednej strane boli asi prehnané očakávania pred pár sezónami, na druhej strane fakt, že keď bol zdravý, tak zväčša vyhrával. Neohuroval, ale vyhrával. No a výkony v tejto sezóne naozaj mohli byť veľmi poznačené jeho zraneným palcom. San Francisco 49ers sú fantastický teamwork a to, že aj v tomto zápase vyhrávali o desať bodov nemôže zostať nepovšimnuté.

Prešli cez Cowboys a Packers a takmer vyhrali aj tretí zápas vonku. To dokázalo málo mužstiev. Nemôže však zostať nepovšimnuté, že zase raz Kyle Shanahan stratil dôležitý zápas, v ktorom vyhrával. Ako ofenzívny koordinátor Atlanty Falcons vyhrával v Super Bowle 28:3. A všetci vieme, ako to napokon dopadlo. Ako hlavný tréner 49ers vyhrával pred dvoma rokmi v Super Bowle o desať bodov, ale vytúženú trofej ani vtedy nezískal. Shanahan a celý klub vstupujú do kľúčovej offseason. Na 99% sa obrátia k mladému Trey Lancemu, za ktorého dali tri prvé kolá. Jeho úspech či neúspech bude priamo spojený s touto generáciou hráčov a trénerov. Pick 5: Tom Brady odchádza V sobotu poobede sa prehnala nielen americkými médiami správa od dvojice reportérov z ESPN - Jeffa Darlingtona a Adama Scheftera. Bol to oznam, že po 22 rokoch končí kariéru najväčší fenomén v histórii NFL, Tom Brady. Následne boli tieto informácie dementované a čakalo sa na vyjadrenie samotného Bradyho. To prišlo v utorok a mnohých fanúšikov zabolelo. Legendárny hráč s číslom 12 na chrbte potvrdil, že v NFL už hrať nebude.

Vzápätí sa prevalila druhá vlna, plná obdivu, rešpektu a nostalgie. Od spoluhráčov, cez súperov, novinárov, fanúšikov akéhokoľvek klubu. Tom Brady vyhral sedem titulov, čo je o jeden viac, než akýkoľvek iný klub v histórii amerického futbalu. Isteže príde na tradičné porovnanie siedmich prsteňov Bradyho so šiestimi Michaela Jordana. A príde aj na ďalšie. Nič to nemení na fakte, že „Tom the Terrific“ si môže svoju kariéru rozdeliť na tri časti a v každej z nich by bol členom Siene slávy.

Niečo neskutočné. Ja osobne som začal sledovať americký futbal práve v roku 2007, keď bol Brady a Patriots jeden zápas od perfektnej sezóny. Ten posledný zápas však vyhrali Giants a ako sa vraví, zvyšok je história. Počas dvoch rokov ukončili kariéru Eli Manning, Philip Rivers, Drew Brees, Ben Roethlisberger a Tom Brady. Koniec jednej veľkej éry. Pick 6: Hudba stále hrá a trénerské stoličky čakajú Štyri najlepšie mužstvá ligy sú vedené ofenzívnymi trénermi, tri z nich sú postavené na silných útokoch a tento trend sa opakuje už roky. Niet sa čo čudovať, že aj mužstvá, ktoré hľadajú nových trénerov, sa obracajú viac smerom k ofenzíve. Tréneri ako Leslie Frasier, Brian Flores a Dan Quinn sú v čase písania článku bez práce na pozícii hlavného trénera (Quinn sa rozhodol zostať v Dallase ako defenzívny koordinátor aj budúcu sezónu, pozn.). Naopak, na stoličku hlavného trénera si už sadli Brian Daboll (Giants) a Nathaniel Hackett (Broncos), úspešní ofenzívni koordinátori z Bills a Packers. A to ešte Byron Leftwitch (OC Bucs) mal byť v Jaguars, ale postavil si hlavu a nechce spolupracovať s tamojším generálnym manažérom.

Ofenzívne zameraného hlavného trénera (alebo niekoho so silným ofenzívnym tímom) hľadajú v Miami, aby zachránili svoju draftovú investíciu do Tuu Tagovailou. Pretože ak niečo Flores nezvládol, bol to rozvoj útoku a svojho mladého QB. Stojí za to spomenúť, že Chicago Bears, hoci majú mladého QB Justina Fieldsa, si vybrali za hlavného trénera obranne orientovaného Matta Eberflusa z Colts. Veľkou správou víkendu bolo, že Raiders sa rozhodli pre „Patriots cestu“. To samé o sebe by nebolo prekvapivé, svojho času to urobili Texans aj Dolphins, ale v tomto prípade ide naozaj o veľké mená.

Na pozíciu GM prichádza Dave Ziegler a na pozíciu hlavného kouča Josh McDaniels. McDaniels bol posledné roky vždy najväčšou rybou v rybníku, keď išlo o kandidátov na pozíciu hlavného trénera. Dlhoročný ofenzívny koordinátor Bradyho a teraz Maca Jonesa už bol dokonca dohodnutý s Colts pred pár rokmi, ale nakoniec sa rozhodol zostať v Patriots. Očakávalo sa, že tam proste nahradí veľkého Billa. Preto je veľkým prekvapením, že ide „hrať za kasíno“ v Las Vegas.